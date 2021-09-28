متحدث النيابة الإدارية يكشف الخدمات الموجودة على تطبيقها الإلكتروني

قال المستشار محمد سمير، المتحدث باسم هيئة النيابة الإدارية، إن التطبيق الذي أطلقته النيابة أمس، يهدف بالأساس إلى تعريف المواطن باختصاصات وأفرع النيابة الإدارية، كما يُتيح له معرفة موقع أي فرع للنيابة في أي محافظة، لأن التطبيق مرتبط بخرائط «جوجل»، موضحًا أن التطبيق به خدمة أخرى وهي التواصل عن بعد، حيث توجد داخله الروابط الخاصة بالخط الساخن للنيابة الإدارية، أو رقم «الواتساب» الذي تتلقى النيابة عليه الشكاوى، أو البريد الإلكتروني المخصص للشكاوى، مشددًا على أن المواطنين يستطيعون استخدام التطبيق من الآن بعد طرحه للاستخدام أمس الإثنين.

مجالات شكاوى النيابة الإدارية

وأضاف «سمير»، في مداخلة هاتفية مع برنامج «اليوم» المذاع على قناة «dmc» الفضائية وتقدمه الإعلامية سارة حازم، اليوم الثلاثاء، أن المواطن يضغط فقط على الرابط المخصص للشكوى، ويمكنه أن يقدم الشكوى التي يرغب في تقديمها، موضحًا أن الشكاوى التي تستقبلها النيابة الإدارية، وفقًا لاختصاصات عملها هي الخاصة بعمل الموظف العام والمخالفات المالية والإدارية وسوء المعاملة، وإذا كان هناك فسادًا ماليًا أو إداريًا يمكن التقدم بشكوى للنيابة الإدارية.

وأوضح المتحدث باسم هيئة النيابة الإدارية، أنه بعد تقدم المواطن بشكوى يتم التواصل مع الشاكي عبر وحدة الشكاوى في النيابة الإدارية عبر هاتفه أو وسيلة التواصل التي يرتضيها، ولكن في مرحلة لاحقة سيكون التواصل مباشرًا من خلال التطبيق، وسيُتاح للمواطن متابعة المراحل المختلفة لشكاواه منذ بداية فحصها، انتهاء بالتصرف فيها.

الرد على الشكاوى

وأشار إلى أن الرد على الشكاوى، لا يستغرق وقتًا طويلًا وفي بعض الأحيان يكون يومًا واحدًا أو عدة أيام، وفي الفترة المقبلة سيكون الرد أسرع من ذلك لأنه سيعتمد على التواصل المباشر.