«مصر للطيران» تسير غدا 66 رحلة جوية بإجمالي 8 آلاف راكب

تسير شركة مصرللطيران، غدا الأربعاء، 29 سبتمبر، 66 رحلة جوية، بمعدل 43 رحلة دولية إلى كل من الكويت، بغداد، كازبلانكا، أكرا، تونس، الدوحه، أثينا، نيويورك، ميلانو، باريس، روما، دبي، إسطنبول، أبوظبي، موسكو، عمَان، البحرين، الخرطوم، بيروت، الشارقة، نيروبي، مسقط، أديس أبابا، واشنطن.

كما تسير شركة مصر للطيران، غدا الأربعاء، 19 رحلة داخلية إلى كل من شرم الشيخ والغردقة والأقصر وأسوان وسوهاج ومرسى علم، و4 رحلات شحن جوي، وتنقل جميع هذه الرحلات 8000 راكب.