«مصر للطيران»: نحرص على تطبيق مفهوم الجودة الشاملة بكل أنشطة الشركة

شارك الطيار محمد منار وزير الطيران المدني، اليوم، في الاجتماع الدوري للجنة العليا للسلامة والجودة بالشركة القابضة لمصر للطيران، بحضور اللواء منتصر مناع نائب وزير الطيران المدني، والطيار عمرو أبوالعينين رئيس مجلس إدارة الشركة، ورؤساء مجالس إدارات وقطاعات وجميع الإدارات المعنية بمجال السلامة والجودة.

وخلال الاجتماع، أكد وزير الطيران المدني حرص شركات وهيئات الوزارة على تطبيق مفهوم الجودة الشاملة في كل الأنشطة المقدمة، ووجه بتكثيف الدورات التدريبية في مجال السلامة والجودة على جميع العاملين بشركة مصر للطيران، ونشر ثقافة السلامة على جميع المستويات، ووضع خطة لتحديث جميع المعدات للحفاظ على معدلات السلامة والاعتمادات الدولية التي وصلت إليها الشركة الوطنية في هذا المجال، وكذلك تحديد المسؤوليات وتوزيع الأدوار والمهام، بما يضمن عدم حدوث أي معوقات، والتأكيد على محاسبة المقصرين.

«أبو العينين»: نتبع كل إجراءات السلامة وفقا للمعايير الدولية

وأكد عمرو أبوالعينين، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران، استمرار الشركة في إتباع كل إجراءات السلامة وفقا لمعايير المنظمات الدولية، وتوفير كل الدعم المطلوب لإعلاء وتعزيز إجراءات السلامة في جميع الأنشطة، خاصة في ظل جائحة كورونا التي ألقت مسؤولية أكبر لضمان أعلى معدلات السلامة للعملاء على متن خطوط الناقل الوطني.

واستعرض الطيار محمد جلال رئيس قطاع السلامة والجودة بالشركة القابضة لمصر للطيران، ومديرو ومسؤولو السلامة والجودة بالقطاع، سياسة وأنشطة السلامة المطبقة بشركات مصر للطيران، وكذلك الأنظمة التشغيلية في مجالات السلامة والجودة والإجراءات التي تتبعها «مصر للطيران» لاجتياز تجديد الاعتمادات الدولية بشكل دوري، مثل «أيوزا» و«أيزو» و«إيزاجو» وغيرها، والتعامل مع أي ملاحظات أو نقاط عدم تطابق وسرعة تلافيها، كما تم وضع التوصيات للمرحلة المقبلة، وكذلك استعراض مشاركة الشركة في برنامج تبادل بيانات السلامة بين شركات الطيران الذي أعده الاتحاد الدولي للنقل الجوي «IATA».

كما استعرض الاجتماع تفعيل دور «مصر للطيران» في الحفاظ على البيئة، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة في رؤية مصر 2030، من خلال كافة أنشطة الشركة في اجتماع السلامة والجودة، بما يعكس اهتمام وزارة الطيران بالدور البيئي للشركة.