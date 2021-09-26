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محمود مسلم

«مصر للطيران» الناقل الرسمي لمؤتمر المسؤولية المجتمعية للشباب 2021

كتب:

الوطن
06:10 م | الأحد 26 سبتمبر 2021
وزير الشباب والرياضة خلال المؤتمر

وزير الشباب والرياضة خلال المؤتمر

لعبت الشركة الوطنية مصر للطيران دور الناقل الرسمي لمؤتمر المسؤولية المجتمعية للشباب youth social responsibility (ysr) لعام 2021، خلال دورته الثانية تحت رعاية وزارات «الشباب والرياضة، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الهجرة، التخطيط»، على أرض مصر تحت سفح الأهرامات بمنطقة الصوت والضوء.

أكثر من 2000 شاب شاركوا في المؤتمر

وشارك في المؤتمر أكثر من 2000 شاب وأكثر من 30 رائدا من رواد مواقع التواصل الاجتماعي والتسويق الإلكتروني لنقل خبراتهن وتجاربهن وقصص نجاحهن للحاضرين من الشباب الواعى المتميز، ودعم وإبراز طاقات ومبادرات الشباب المختلفة المؤثرة في مصر والعالم، وذلك تحقيقاً لأهداف التنمية المستدامة نحو تقدم المجتمع وازدهاره.

وشاركت مصر للطيران بدور الناقل الرسمي لضيوف المؤتمر من خلال استقبال الضيوف القادمين من عدة دول وتقديم كل تسهيلات السفر اللازمة لهم.

كما شاركت مصر للطيران للخدمات الجوية في هذا المؤتمر من خلال علامتها التجاريه المتميزة «إيروكافيه» وذلك بحضور عدد كبير من الشباب ورواد مواقع التواصل الاجتماعي والتسويق الإلكتروني للتحدث عن المبادرات الشبابيه الهادفة، والمشروعات الصغيرة التي حققت نجاحاً في الأسواق المختلفة، وتأتي مشاركة مصر للطيران للخدمات الجوية من خلال تنظيم واجبات الضيافة والكاتيرنج للوفود خلال كل فعاليات وجلسات المؤتمر في أقدم وأعرق أماكن مصر التاريخية على سفح الأهرامات، لما لها من ريادة في مجال التصنيع الغذائي وتموين الرحلات الجوية وتوفير أجود الخامات.

وفي ختام المؤتمر تم تكريم شركة مصرللطيران للخطوط الجوية وشركة مصر للطيران للخدمات الجوية على ما تم تقديمه من تسهيلات خلال المؤتمر وعلى ما تقدمه من وجبات متميزة وبأداء فندقي رفيع المستوى مما حاز إعجاب وشكر الحاضرين والمنظمين.

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