جامعة الزقازيق تصرف ألف جنيه مكافأة للعاملين بها بمناسبة المولد النبوي

قرر مجلس جامعة الزقازيق، اليوم الثلاثاء، صرف ألف جنيه، مكافأة لجميع أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والأساتذة المتفرغين بالجامعة، والعاملين بوظائف الكادر العام، والعاملين الدائمين والمنتدبين والمؤقتين بعقود رسمية، والعاملين بالوحدات المعاونة من أفراد الأمن الجامعي ومكتب الاتصال العسكري والعاملين بنظام اليومية السركي والتربية العسكرية، والمعينين على الصناديق الخاصة، والعاملين بالمستشفيات الجامعية، وذلك بمناسبة قرب حلول المولد النبوي الشريف والعام الدراسي الجديد.

جاء ذلك خلال انعقاد مجلس جامعة الزقازيق، برئاسة الدكتور عثمان شعلان ومشاركة الوزير محمد محمود سعفان، وزير القوى العاملة، في الاجتماع الدوري لمجلس الجامعة، بحضور الدكتور عاطف حسين نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور خالد الدرندلي نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا، والدكتورة جيهان يسري نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، فضلًا عن عمداء ووكلاء الكليات.

رئيس الجامعة يهنئ أعضاء هيئة التدريس الجدد

وقدم «شعلان»، الشكر لوزير القوى العاملة، على حرصه الشديد للتواجد بالمجلس، كما قدم التهنئة للدكتورة جيهان يسري لصدور القرار الجمهوري بتعيينها نائبًا لرئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وللدكتور محمد عبدالرؤوف الجوهري، وكيل كلية الآثار للدراسات العليا والبحوث لتكليفه للقيام بأعمال عميد المعهد العالي لحضارات الشرق الأدني القديم.

وأشاد رئيس الجامعة بالدعم المستمر للخطة الاستثمارية لوزارة التعليم العالي وشجع على مشاركة الأبحاث وربطها بالقضايا المجتمعية، ومنها تأثير جائحة كورونا على الاقتصاد، وكيف تغلبت عليها الدولة باعتبار مصر من أقوى الدول التي تعاملت مع تلك الأزمة ونجحت في مواجهتها.

«شعلان» يوجه باتخاذ الاستعدادات والانتهاء من تجهيز الجداول الدراسية

ووجه رئيس الجامعة، عمداء ووكلاء الكليات باتخاذ الاستعدادات والانتهاء من تجهيز الجداول الدراسية كاملة وإعلانها بشكل نهائي خلال الأسبوع القادم، لضمان انتظام العملية التعليمية من اليوم الأول للدراسة، والالتزام بالمحاضرات والخطط الدراسية المحددة، في ضوء الإجراءات الاحترازية والوقائية للخروج من أزمة جائحة كورونا على خير، مع الالتزام برفع المقررات الإلكترونية على منصة ميكروسوفت تيمز، كاملة من اليوم حتى الثلاثاء القادم.