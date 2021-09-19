جامعة الزقازيق.. تضم 26 كلية ومعهدا وتخطط لإنشاء فروع بالعاشر من رمضان

جامعة الزقازيق من أقدم الجامعات في مصر، حيث أنشئت عام 1970، وبدأت كفرع لجامعة عين شمس، وهي سابع جامعة مصرية يتم إنشائها، ثم صدر قانون بإنشاء جامعة الزقازيق في 14 أبريل عام 1974 لتضم 6 كليات مرة واحدة، هي الطب البشري، والطب البيطري، والزراعة، والتربية، والتجارة، والعلوم، وبعدها بعام أُنشئت كليتا الصيدلة والآداب.

وفي العام التالي أنشئ المعهد العالي للتمريض والتابع لكلية الطب، وكلية الهندسة، لتضم 10 كليات خلال أول عامين لاعتمادها جامعة مستقلة عن جامعة عين شمس.

الزعيم أحمد عرابي شعاراً لجامعة الزقازيق

واتخذت جامعة الزقازيق من صورة الزعيم أحمد عرابي الذي يقف في وجه الاستعمار، رمزًا لها، نظراً لكونه ابن محافظة الشرقية.

التوسع في إنشاء الكليات بجامعة الزقازيق

وفي نوفمبر عام 1980، صدر قرار بالموافقة على إنشاء المعهد العالي للكفاية الإنتاجية بالزقازيق، وبعد عام جرى البدء في إنشاء كليتي التربية الرياضية بنين وبنات بالزقازيق، كما تم افتتاح معهد إعداد الفنيين الطبيين في أبريل 1981، وتوالت عملية التوسع في إنشاء الكليات حتى بلغ عددها 26 كلية ومعهدا في التخصصات المختلفة.

26 كلية ومعهدا.. قائمة كليات جامعة الزقازيق

وتضم جامعة الزقازيق 26 كلية ومعهدا حتى الآن، وهي:

- كلية التربية.

- كلية الزراعة.

- كلية التجارة.

- كلية الطب البشري بالزقازيق.

- كلية الطب البشري بفاقوس.

- كلية طب الفم وجراحة الأسنان.

- كلية التكنولوجيا والتنمية.

- كلية الطب البيطري.

- كلية الصيدلة.

- كلية العلوم.

- كلية الآداب.

- كلية الحقوق.

- كلية الهندسة.

- كلية التربية الرياضية بنين.

- كلية التربية الرياضية بنات.

- كلية التمريض.

- كلية التربية النوعية.

- كلية الحاسبات والمعلومات.

- كلية علوم ذوي الإعاقة والتأهيل.

- كلية الآثار.

- كلية التربية للطفولة المبكرة.

- المعهد الفني للتمريض

- المعهد الفني للتمريض بفاقوس.

- المعهد العالي لحضارات الشرق الأدنى القديم.

- المعهد العالي للدراسات والبحوث الآسيوية.

- معهد مبارك للأورام.

4 قطاعات هامة في جامعة الزقازيق

وتضم جامعة الزقازيق 4 قطاعات مهمة وجهاز إداري بأعلى كفاءة، حيث تشمل القطاعات التالية:

- قطاع المستشفيات الجامعية.

- قطاع شؤون خدمة البيئة وتنمية المجتمع.

- قطاع الدراسات العليا والبحوث والعلاقات الثقافية.

- قطاع شؤون التعليم والطلاب ورعاية الشباب والمدن الجامعية.

جامعة الزقازيق تخطط لإنشاء فرع في مدينة العاشر

وتخطط جامعة الزقازيق لإنشاء فرع لها في مدينة العاشر من رمضان لخدمة رجال الأعمال، والأنشطة الصناعية المنتشرة هناك، إضافة إلى إنشاء مركز للدراسات العليا والبحوث بمدينة العبور لتتمكن من خدمة الصناعة والمجتمع في المدن الجديدة، فضلًا عن تفعيل وتطوير الدراسات العليا والبحوث.