رئيس شركة مصر لتجارة وحليج الأقطان تكشف أوضاع العمالة بمحلج دمنهور

قالت رتيبة محمود، رئيس مجلس إدارة شركة مصر لتجارة وحليج الأقطان، العضو المنتدب، إنها اجتمعت اليوم الثلاثاء، مع عمال ملحج دمنهور، لمناقشة الأمور الخاصة بهم والبحث عن بعض الحلول المتعلقة بالعمالة، مشيرة أن تلك الزيارة جاءت طبقا لرغبة عمال المحلج.

إيجاد حلول للعمال

وأكدت العضو المنتدب، لـ «الوطن»، أنها تمكنت من إيجاد على حلول مناسبة للعمال، مشيرة أنه لا يتم الاستغناء عن العمال عقب تجديد وإحلال محلج القطن بدمنهور، حيث إن العمالة الفنية ستعمل داخل شركة مصر لتجارة وحليج الأقطان، كما أن الإداريين سيتم توزيعهم للعمل في شركات التصدير بدمنهور.

شركات التصدير تستوعب العمالة

وأضافت رئيس مجلس إدارة شركة مصر للتجارة، على هامش زيارتها لمحلج دمنهور اليوم، أن شركات التصدير قادرة على استيعاب تلك العمالة، موضحة أن العمالة الموسمية داخل المحالج كان لديهم تخوف من الاستغناء عنهم، إلا أنها أوضحت بأنهم سيواصلوا عملهم.

حل مشكلة التأمين الصحي للعمالة

وذكرت أن مشكلة التأمين الصحي الخاص بالعمال جاري حلها، كما سيتم إنشاء ملف تأميني لكل عامل، وفيما يتعلق بمخاوف العمال حول عملهم بأماكن نائية، أوضحت أنه تم تخييرهم ما بين محلجين وهما محلج الدلتا دمنهور والواقع بمحيط عملهم، والآخر بوادي شبراخيت، وسيتم صرف بدل انتقال لهم في حال العمل بشبراخيت.

تطوير 7 محالج

وأشارت «محمود»، إلى أن محلج دمنهور يتم تطويره ضمن 7 محالج جديدة بآلات حديثة لمضاعفة الإنتاجية، حيث إنها ستتمكن من حلج 4 ملايين قنطار شعر، كما أنهم سيقومون باستيعاب حليج جميع الأقطان بنطاق الجمهورية، مضيفة أنه جرى إنشاء 4 منهم، «ملحج الفيوم ويختص بمنطقة الفيوم، ومحلج مصر الزقازيق، وكفر الزيات، وكفر الدوار»، مضيفة أنهم بنهاية العام سيتم الانتهاء من تطويرهم.