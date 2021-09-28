«الري»: أخطر أشكال التعديات على نهر النيل تتمثل في ردم المجرى المائي

قال المهندس محمد غانم، المتحدث باسم وزارة الموارد المائية والري، إنه هناك 120 ألف تعدي على نهر النيل، مشيرا إلى إجراء 64 ألف إزالة لتعديات على نهر النيل، وذلك بعد إطلاق حملة «إنقاذ النيل» خلال عام 2015، موضحًا أنه بناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، سيجري تكثيف العمل خلال الـ6 أشهر المقبلة، لإزالة التعديات على نهر النيل وكل المجاري المائية، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية والمحافظات المعنية، وكل الأجهزة التي يستدعى لها هذا الأمر.

ردم المجرى المائي يُعد تصرف غير مسؤول

وأضاف «غانم»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «صالة التحرير»، مع الإعلامية رشا مجدي، الذي يُعرض على شاشة «صدى البلد»، أنه طالما الإرادة السياسية موجودة وقوية، سيتم سيتم القضاء على التعديات على نهر النيل نهائيا خلال المدة المحددة وهي 6 أشهر، مؤكدًا أن أخطر أشكال التعديات هي ردم المجرى المائي لأنه يمثل تهديدا كبيرا ويتسبب في ضرر لعشرات الملايين لأنها تعطل جريان المياه، وهذا يُعد تصرف غير مسؤول.

تحويل المعتدي على نهر النيل للنيابة العسكرية

وأوضح المتحدث باسم وزارة الري، أن من يقوم بردم جزء من النيل، سيقوم بإصلاح ما أتلفه على حسابه الخاص ومن ثم تحويله للنيابة العسكرية، وهناك مئات الآلاف من حالات الإزالة تمت لتعديات موجودة على المجاري والمصارف المائية المنتشرة على مستوى الجمهورية خلال الفترة الماضية، وهناك قدر كبير من التعديات على فرع رشيد، فالتعديات على المجاري المائية أمر شديد الخطورة، فأعمال الردم تحمل تهديدًا كبيرًا باعتباره يؤثر على طاقة القطاع المائي في مصر.

ووصف المهندس محمد غانم، المتعدي على نهر النيل بأنه يبحث عن مكسب ذاتي ويعمل على تحقيق مصلحته فقط، لكنّه يتسبب في إيذاء عشرات الملايين من المواطنين.