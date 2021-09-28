حقيقة وجود «ذهب مغشوش» في محال الصاغة بعد تراجع الأسعار

قال المهندس هاني جيد، رئيس شعبة الذهب بالغرفة التجارية، إن السعر الحالي للذهب هو سعر منخفض، وهو وقت جيد جدا للشراء لمن يريد، ولكن مهما انخفضت أسعاره، فسرعان ما تزداد مرة أخرى، لذلك من المتوقع أن ترتفع أسعار الذهب خلال الشهور القليلة المقبلة.

مواسم الإقبال على شراء الذهب

وأضاف جيد، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن هناك مواسم يزداد فيها الإقبال على شراء الذهب، حيث يعتبر فصل الصيف من أكثر المواسم التي تُقام بها حفلات الخطوبة والزفاف، لذلك تكون الأكثر انتعاشا في السوق وشراء الذهب.

وأشار إلى أن مبيعات الذهب تشهد تباطؤا في عملية البيع والشراء، خلال فترة دخول فصل الشتاء وبدء المدارس ما يجعل المواطنين يقللون من مشتريات الذهب، نظرا للظروف المالية واحتياجهم للأموال خاصة في فترة المدارس، كما أنه خلال فترة أعياد الأم يزداد الطلب.

لا يوجد ذهب مغشوش في الأسواق

ولفت إلى أنه لا يوجد في السوق ومحال الصاغة، وبيع المشغولات الذهبية، ما يطلق عليه «الذهب المغشوش» حيث إن جميع الذهب المتواجد في المحال أصلي، ولا يمكن أن يتم خروج ذهب مغشوش من قبل مصلحة الدمغ والموازين، التي تقوم بدمج جميع الذهب بعد التأكد من مطابقة المواصفات.

كما أنه يُمنع تماما تداول ذهب غير مختوم داخل المحال، ولكن أزمة الذهب المغشوش تأتي من التداول غير المباشر من خلال البيع الإلكتروني أو شراء الأفراد من بعضهم البعض، وهو ما يتسبب في زيادة فرص النصب وبيع ذهب غير مطابق للمواصفات، لذلك يجب الشراء من أماكن معروفة وموثوق بها، والاحتفاظ بالفواتير والبعد عن الشراء من اشخاص مجهولين الهاوية.

وتراجعت أسعار الذهب على المستوى العالمي بنسبة 1% في أكبر تراجع للمعدن النفيس على مدار الأسابيع الثلاثة الماضية، وهو ما انعكس على الأسعار المحلية اليوم الثلاثاء لتتراجع بنحو 7 جنيهات مع مكاسب قوية حققها الدولار في الوقت الحالي.