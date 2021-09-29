وزير التعليم عن مناهج رابعة ابتدائي: بنقدم مستوى زي سنغافورة وأمريكا

علق الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، والتعليم الفني، على الجدل المثار بشأن منهج الصف الرابع الابتدائي، فذكر أن مناهج الصف الرابع لم تصدر بعد، وأنّ الكتب لا تزال في المطبعة، موضحًا أن الجدل المثار قائم على كتب خارجية تم تداولها، كما أنّ ملف المناهج لا تُناقش على السوشيال ميديا ومن قِبل غير المختصصين، مضيفًا: «نحن لا ننتظر آراء غير المتخصصين، المناهج تضعها المؤسسة التعليمية، ونستشير الكثير من الخبراء، هذا الحوار لن نخوضه أبدًا».

امتحانات الصف الرابع الابتدائي لها شكل آخر

وأضاف «شوقي»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «حضرة المواطن»، مع سيد علي، على «الحدث اليوم»، الأربعاء، أن الوزارة ستعقد مؤتمرًا صحفيًّا لشرح فلسفة النظام الجديد والوزارة ليست في انتظار رأي غير المختصين في المناهج، فالمناهج تضعها المؤسسات الحكومية بكل خبرائها، فمناهج الصف الرابع الابتدائي بفلسفة جديدة وامتحانات هذه المناهج لها شكل آخر، «نقدم أعلى مستوى من المناهج بمعايير دولية لتوفير مستوى تعليمي موازٍ للطالب في سنغافورة وأمريكا».

مصر تقدمت في التصنيف العالمي للتعليم حوالي 20 أو 25 مرتبة

وأشار وزير التربية والتعليم، والتعليم الفني، إلى أن مصر تقدمت في التصنيف العالمي للتعليم حوالي 20 أو 25 مرتبة وفقًا لمؤشر المعرفة العالمي، وذلك بعد التطورات الجديدة التي طرأت على نظام التعليم في مصر، معلقًا على إشادة الأمم المتحدة بتطوير التعليم المصري، «كان توقيت مناسب أن تخرج الأمم المتحدة بهذا التصريح»، فمنذ ثلاثة سنوات تتابع جميع المؤسسات الدولية ما يحدث في نظام التعليم بمصر، سواء في المراحل الأولى من التعليم أو المرحلة الثانوية.

طريق تطوير المنظومة التعليمية ما زال طويلا

وتابع: «حاولنا نبلغ الناس بهذا الأمر ولكن المشككين دائمًا ما يفسدون كل تطور، أمنامنا طريق طويل، ولكن هناك تقدم لفت نظر دول أخرى»، مُشيرًا إلى أن بعض الدول تقوم بدراسة المنهج المصري الجديد، ودول أخرى تطالب بتطبيقه في مدارسها، كما أن الوزارة أرسلت لطلاب الثانوية العامة المتشككين فى إجاباتهم مليوني ورقة وهناك 20 ألف تقدموا لهذا، موضحا: «لم يتم العثور على غلطة فى التصحيح الالكتروني»، كما أن باب التظلمات مازال مفتوح حتى يوم الاثنين المقبل.