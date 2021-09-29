طريقة وحيدة للتفريق بين البرد والموجة الرابعة لكورونا.. أعراض متشابهة

توقعات بوصول الموجة الرابعة من كورونا إلى ذروتها خلال الأسبوعين المقبلين، خاصة مع بدء العام الدراسي، وعودة الجامعات والمدارس، حسبما ذكر الدكتور عادل خطاب، عضو اللجنة العليا للفيروسات بوزارة التعليم العالي وأستاذ الأمراض الصدرية، مضيفًا خلال لقائه التليفزيوني في برنامج «الحياة اليوم» أن أعراض الموجة الرابعة تتشابه مع نزلات البرد.

استشاري أمراض صدرية: لا يمكن التفريق بين البرد والموجة الرابعة

وفي هذا الشأن، قال الدكتور محمود عبدالمجيد استشاري الأمراض الصدرية، إنه لا يمكن التفريق بين أعراض نزلات البرد وعدوى الموجة الرابعة من فيروس كورونا المستجد، لافتًا إلى أن أي مصاب بأعراض شديدة تشبه دور البرد يتم تشخيصها على أنها اشتباه كورونا.

عبدالمجيد: أي مصاب بأعراض برد شديدة تشخيصه «اشتباه كورونا»

وأضاف «عبدالمجيد» في حديثه مع «الوطن»، أن أي شخص يعاني من أعراض شديدة هو في وجهة نظر الطبيب «اشتباه كورونا»، وبالتالي عليه الانعزال في منزله، وعدم الاختلاط بالأشخاص غير المصابين حتى لا ينقل لهم العدوى، موضحًا أن الوسيلة الوحيدة للتفريق بين الإصابة بدور البرد وكورونا تكون من خلال إجراء تحليل PCR.

طريقة التفريق بين كورونا والبرد الشديد

وأوضح استشاري الأمراض الصدرية، أن العديد من الأشخاص المصابين بأعراض البرد الشديد أو كورونا، لا تجري تحاليل الـPCR، وذلك لارتفاع تكاليفها، على عكس الدول الخارجية التي تقدمها كخدمة مجانية للمواطنين في الشوارع، وكذلك للمصابين أو من يعانون من أعراض برد.

وناشد المواطنين بضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية، خاصة في الأيام المقبلة التي من المتوقع أن تكون ذروة الموجة الرابعة، بجانب بدء العام الدراسي ودخول المدارس والجامعات، ما يتسبب في زيادة التكدس والتزاحم.

وزيرة الصحة: ذروة الموجة الرابعة خلال 4 أسابيع

وكانت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، أكدت أن الموجة الرابعة لفيروس «كوفيد 19» ستصل إلى ذروتها خلال من 3 إلى 4 أسابيع مقبلة، إلا أنها طمأنت المواطنين بأن نسبة الوفيات بالعدوى في الموجة الرابعة أقل من الثلاث موجات السابقة.