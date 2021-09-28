العليا للفيروسات: منتصف أكتوبر ذروة الموجة الرابعة والدراسة لن تؤجل

قال الدكتور أشرف حاتم، رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، وعضو اللجنة العليا للفيروسات التنفسية التابعة لوزارة التعليم العالي و البحث العلمي، إنه كان متوقعا بدء الموجة الرابعة لفيروس كورونا في نهاية أكتوبر المقبل، ولكن نظرًا لسرعتها في الانتشار أصبح من المتوقع أن تكون قمة الموجة الرابعة في منتصف أكتوبر المقبل.

العليا للفيروسات: يجب التشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية قبل قمة الموجة الرابعة لكورونا

وأضاف رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن الدراسات العلمية الإكلينيكية التي تجرى على فيروس كورونا، تشير إلى تزايد عدد الإصابات، بالإضافة إلى إصابة الأطفال والعائلات بنسب كبيرة عن الموجتين الأولى والثانية.

وأشار رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، إلى أن الإصابات رغم كثرتها اغلبها بسيطة ومتوسطة، والحالات الشديدة قليلة التي لديها عوامل خطورة مثل المصابين بالأمراض المزمنة و الأمراض المناعية.

العليا للفيروسات: سلالة دلتا هي المنتشرة في مصر حاليًا في الموجة الرابعة لكورونا

وعن تأثر بداية الدراسة بقمة الموجة الرابعة لفيروس كورونا، أكد عضو اللجنة العليا للفيروسات التنفسية، أن خطة التطعيمات ضد فيروس كورونا تسير بصورة إيجابية، مع ضرورة التشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية، متابعًا: «في الأغلب انطلاق الدراسة في المدارس والجامعات الحكومية في موعدها المحدد، ولن يكون هناك أي تأجيل أو تأخير لها ونسير بصورة جيدة في تطعيمات كورونا».

وأضاف رئيس لجنة الصحة بالنواب وعضو اللجنة العليا للفيروسات التنفسية في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه لا توجد أي سلالات جديدة لفيروس كورونا، بعد المعلن من قبل وزارة الصحة، موضحًا أن السلالة المنتشرة في مصر هي سلالة دلتا لفيروس كورونا، مناشدًا المواطنين على ضرورة التشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.