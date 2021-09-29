السبت المقبل افتتاح معرض «24ساعة» للفنانة التشكيلية فاطمة رمضان

تفتتح الفنانة التشكيلية فاطمة رمضان أحدث معارضها الفنية تحت عنوان «24 ساعة» وذلك يوم السبت المقبل الموافق 2 أكتوبر2021 في تمام الساعة السابعة مساءً بجاليري كليج بالشيخ زايد، ويضم المعرض مجموعة من اللوحات من أحدث أعمالها.

المعرض وفكرة الـ24 ساعة

قالت الفنانة فاطمة رمضان، في تصريحات صحفية عن فكرة المعرض، «نحاول دائماً البحث عما نريده ونحلم به ونقوم بالتطلع إلى كل ما هو غريب وجديد للوصول إليه، ولكن لكي نحصل على كل هذه الأشياء لابد من وجود فكرة الساقية أو الطاحونة التي ندور حولها، للوصول لرغباتنا في 24 ساعة، نريد دائماً النظر إلى الحياة وكأنها مغامرة لكي نستطيع أن نعبر في 24 ساعة أيضاً، قد نهلك وأوقات أخرى نفنى ولكن نحاول ونحارب للوصول إليها في 24 ساعة دايرين في ساقية ملهاش نقطة نهاية، متروسين بتروس دواره في 24 ساعة، مطحونين بأحلام السعي التي نريد تحقيقها في 24 ساعة، كل ما أريد الوصول به من هذه الفكرة أن الإنسان هو عبارة عن ترس متهالك أو دائرة يلتف حولها وتلتف حوله حتى يصل لأهدافه.

من هي فاطمة رمضان

يشار إلى أن فاطمة رمضان حصلت على بكالوريوس فنون جميلة، قسم الجرافيك من جامعة المنيا 2009، وأقامت عدداً من المعارض الفردية هي معرض فى مالاجا – أسبانيا أكتوبر 2017، معرض «كسر نمط» بقاعة إيزيس بمتحف محمود مختار مارس 2019، ومعرض أونلاين بإيطاليا فبراير 2020، معرض «توقيت جوي» بجاليري سماح آرت مارس2020، ‎شاركت في الكثير من المعارض المحلية والدولية في الهند، إيطاليا، أسبانيا، مالطا، جده، أرمنيا، بانكوك، فرنسا، وأيضا شاركت بملتقيات دولية في الجزائر، المغرب، تونس، لبنان، شرم الشيخ، سمبوزيوم الأقصر الدولي.

ويستمر معرض «24 ساعة» حتى 15 أكتوبر بجاليري كليج «فيلا 118 بالحي الدبلوماسي – الشيخ زايد».