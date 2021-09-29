غلق باب تنسيق شهادات الدبلومات الفنية 2021 غدا

يغلق موقع التنسيق الإلكتروني للجامعات الحكومية غدا الخميس، باب تسجيل الرغبات لتنسيق الدبلومات الفنية 2021 لمختلف الشهادات الصناعية والزراعية والسياحية والتجارية، بعد أن استمرت فترة تسجيل الرغبات لطلاب المرحلة نحو 9 أيام متتالية، وكشفت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن أنّ إجمالي عدد الطلاب الذين سجلوا الرغبات للمرحلة، بلغ نحو 226 ألف طالب وطالبة لمختلف الشهادات، على أن تبدأ اللجنة العليا للتنسيق إجراءات توزيع الطلاب على الكليات وفقا للقواعد التي حددها المجلس الأعلى للجامعات في هذا الشأن.

نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2021 خلال ساعات

وقال السيد عطا، رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي والمشرف على التنسيق، إنّ غرفة العمليات المركزية المكلفة بمتابعة أعمال تنسيق الشهادات المختلفة، لم ترصد أي مشكلات بشأنها حتى الآن، مضيفا أنّ المجلس الأعلى للجامعات الحكومية برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار، خصص نسبة 10% أماكن لطلاب الشهادات الفنية بالجامعات الحكومية، و80% من المقاعد لهم بالجامعات التكنولوجية.

وتابع رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي والمشرف على التنسيق، أنّ معامل التنسيق الإلكتروني بالجامعات الحكومية، مستمرة في استقبال طلاب الشهادات الفنية لتسجيل رغباتهم، مؤكدا أنّ هناك التزام كامل بتطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.

«العليا للتنسيق» تواصل إجراءات توزيع تنسيق المرحلة الثالثة 2021

وفي السياق ذاته، كشفت مصادر في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن أنّه سيتم إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2021 للجامعات الحكومية عبر موقع التنسيق الإلكتروني خلال 48 ساعة، مؤكدا أنّ اللجنة العليا للتنسيق برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي، تواصل حاليا إجراءات توزيع الطلاب وفقا للأعداد المقررة لكل كلية للوقوف على الحدود الدنيا للكليات لمختلف الشعب.

وأوضح أنّه من المقرر إتاحة مرحلة تقليل الاغتراب لطلاب تنسيق المرحلة الثالثة 2021، وباقي المراحل الدراسية، خلال 48 ساعة من إعلان نتيجة تنسيق المرحلة، وفقا لقواعد التوزيع الجغرافي التي أقرها المجلس الأعلى للجامعات.