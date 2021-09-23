رابط تنسيق الدبلومات الفنية 2021 للجامعات.. وخطوات التقديم

كثر البحث خلال الساعات الماضية عن رابط تنسيق الدبلومات الفنية 2021 للجامعات بعدما أتاحت وزارة التعليم العالي رابط التنسيق لطلاب الدبلومات الفنية (التجارية والصناعية والزراعية والسياحة والفنادق).

في هذا الصدد، تستعرض «الوطن» في السطور التالية وفي إطار ما تقدمه للقارئ من خدمات على مدار الساعة رابط تنسيق الدبلومات الفنية 2021 للجامعات.

رابط تنسيق الدبلومات الفنية 2021 للجامعات

قم بزيارة بوابة الحكومة المصرية، ورابط تنسيق الدبلومات الفنية 2021 للجامعات، وللزيارة اضغط هنا.

- انقر على خيار تنسيق الدبلومات الفنية، ثم قم بإدخال نوع الدبلوم ورقم جلوس الطالب لتظهر بيانات الطالب كاملة مثل «الاسم، الرقم القومي، والمجموع الحاصل عليه وتخصصه، محافظة الإقامة».

- انقر على قائمة الكليات المتاحة التي يرغب الطالب في الالتحاق بها.

- انقر على خيار الحفظ وعند الإعلان عن نتيجة التنسيق ستعرف الكلية التي رشحت لها.

الأماكن الشاغرة بالكليات للدبلومات الفنية 2021

وأعلنت وزارة التعليم العالي وجود عدة أماكن شاغرة لطلاب الدبلومات الفنية في تنسيق الجامعات 2021، منها كليات الزراعة بمختلف الجامعات، وكليات السياحة والفنادق، كليات التمريض، وكليات الهندسة والتعليم الصناعي والفنون، كليات التربية النوعية، كليات التجارة في الجامعات الحكومية المختلفة، كليات التربية بالجامعات الحكومية، كليات الفنون التطبيقية، كليات الآثار شعبة ترميم آثار.

وفتحت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، باب التسجيل لاختبار القدرات لطلاب تنسيق الدبلومات الفنية 2021، للالتحاق بالكليات التي يشترط القبول بها اجتياز اختبارات القدرات المؤهلة، وذلك لطلاب الشهادات الفنية «الصناعية ودبلوم المعاهد الفنية للتمريض والمدارس الفنية المتقدمة للسياحة والفنادق ودبلوم المعاهد الفنية».

وبجانب التنسيق الإلكتروني، تفتح معامل التنسيق الإلكتروني بالجامعات الحكومية أبوابها أمام طلاب تنسيق الدبلومات الفنية 2021 لتسجيل رغباتهم، وذلك في الفترة من 9 صباحا وحتى الساعة 3 مساء، ويتاح لكل طالب 75 رغبة.