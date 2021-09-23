أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بدء تنسيق الدبلومات الفنية 2021، للالتحاق بالجامعات من اليوم الخميس الموافق 23 سبتمبر، ويستمر حتى 27 سبتمبر الحالي.

وفي هذا الصدد، تستعرض «الوطن» وفي إطار ما تقدمه للقارئ من خدمات على مدار الساعة، لينك تنسيق الدبلومات الفنية 2021 نظام 3 سنوات.

لينك تنسيق الدبلومات الفنية 2021 نظام 3 سنوات

- يدخل الطالب إلى موقع التنسيق من خلال الضغط على هذا الرابط.

- يتبع الطالب الخطوات الموجودة على موقع التنسيق، ويكتب البيانات المطلوبة منه «الاسم - رقم الجلوس - نوع المؤهل (صناعي / تجاري/ زراعي)، 3 أو 5 سنوات».

- كتابة الرقم السري الخاص بالطالب، بعدها يظهر للطالب بيانا تأكيديا باسمه الثلاثي ورقم جلوسه المقيد في شهادة النجاح، وعليه تأكيد البيان بالضغط على كلمة «نعم» التي تظهر في القائمة.

- على الطالب الاحتفاظ بالرقم السري الخاص به والمدون في استمارة النجاح لتعديل رغباته في أي وقت.

ضوابط تنسيق الدبلومات الفنية 2021

وحددت وزارة التعليم العالي عدة ضوابط لتنسيق الدبلومات الفنية نظام (3- 5) سنوات وهي كالتالي:

- دبلوم المدارس الثانوية الفنية نظام الثلاث سنوات مثل (التجارية – الصناعية – الزراعية – السياحة والفنادق) للطلاب الحاصلين على 60% فما فوق.

- دبلوم المدارس الثانوية الفنية المتقدمة نظام الخمس سنوات ودبلوم المعاهد الفنية التابعة لوزارة التعليم العالي، ودبلوم المعاهد الفنية المتوسطة (التجارية – الصنـاعية – السياحة والفنادق – الخدمة الاجتماعية ) دبلوم المعاهد المتوسطة الخاصة التابعة لوزارة التعليم العالي وذلك للطلاب الحاصلين على 60% فأكثر، دبلوم المدارس المتقدمة (التجارية – الصناعية – الزراعية – السياحة والفنادق) نظام الخمس سنوات.

- دبلوم المعاهد الفنية للتمريض (شعبة تمريض) التابعة للجامعات والمعاهد الفنية الصحية بشرط اجتياز الطلاب امتحان القدرات الذي عقد بالكليات للطلاب الحاصلين على 75% فما فوق.