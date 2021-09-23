أتاحت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي اليوم، تسجيل رغبات تنسيق الدبلومات الفنية 2021، تنفيذا لقرارات المجلس الأعلى للجامعات الحكومية، وذلك عبر رابط بوابة الحكومة المصرية للتنسيق، على أن تستمر أعمال المرحلة حتى يوم الاثنين، لجميع شهادات مراحل الثانوية الفنية، وكشفت مصادر بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2021، سيجري الكشف عنها، بعد الانتهاء من أعمال مرحلة التنسيق خلال 72 ساعة، من غلق موقع التنسيق الإلكتروني الدبلومات الفنية.

موعد نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2021.. يتحدد بعد الانتهاء من تسجيل الرغبات

وقالت المصادر في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن موعد نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2021، سيتحدد بعد الانتهاء من تسجيل الرغبات، لافتا إلى أنه من المتوقع أن يجري الكشف عنها نهاية الأسبوع المقبل، مؤكدا أنه سيجري توزيع الطلاب، وفقا لقواعد وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والمجلس الأعلى للجامعات الحكومية، موضحة أن لطلاب الدبلومات الفنية 2021 نسبة 10% من أماكن الكليات بالجامعات الحكومية، بجانب المعاهد المخصصة لهم.

الكشف عن نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2021 عبر الموقع الإلكتروني للتنسيق

وتابعت المصادر، أن معامل التنسيق الإلكتروني بالجامعات الحكومية المختلفة، تعمل على استقبال طلاب الشهادات الثانوية الفنية، لتسجيل رغباتهم أسوة بطلاب مراحل تنسيق الثانوية العامة، موضحا أنه سيجري الكشف عن نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2021 عبر الموقع الإلكتروني للتنسيق، مشيرة إلى أن إجمالي عدد الطلاب الذين سجلوا رغبات تنسيق الدبلومات الفنية، بلغ حتى الآن نحو 5 آلاف طالب وطالبة، منذ فتح باب تسجيل الرغبات لهم، مؤكدة أن معامل التنسيق الإلكتروني تلتزم بكل الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا كوفيد 19، تنفيذا لقرارات المجلس الأعلى للجامعات الحكومية.

وفي السياق ذاته أضافت المصادر، أن نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2021، يوم طباعتها من الطالب، ومن ثم التوجه إلى الكلية أو المعهد المرشح له، وبصحبته أوراق التقديم، التي تتمثل في مستخرج الثانوية العامة وما يعادلها من شهادات للعام الدراسي 2021، مع أصل شهادة الميلاد، و6 صور شخصية، وكذلك صورة من بطاقة الرقم القومي، والموقف من التجنيد، والملف الخاص بالتقديم، موضحة أن جميع الأوراق المطلوبة للالتحاق بالكليات، موحدة لجميع الطلاب، مشددة على ضرورة تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، أثناء التقدم بالأوراق داخل الكلية.