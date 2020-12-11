رئيس اللجنة العلمية لمكافحة "كورونا": اللقاحات مجانا للجميع وحسم مصير استيرادها قريبا

قال الدكتور حسام حسنى، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، إن البروتوكول العلاجى الجديد لمصابى الفيروس، يتضمن بنوداً جديدة، أبرزها طريقة العلاج، وتعريف الحالات المصابة وتصنيفها، إضافة إلى سرعة تعافى المصاب التى تصل من 7 إلى 10 أيام فقط، وأكد فى حواره لـ«الوطن» أن وزارة الصحة ستحسم مصير اللقاحات واستيرادها، خلال الأيام القليلة المقبلة، وأنها لن تنساق وراء الدعاية الإعلامية للقاحات، مشيراً إلى أن الفيتامينات تحمى من الإصابة بالفيروس وتقلل منها، ولكن لا تمنعها.

ما الفرق بين البروتوكول العلاجى الجديد والقديم؟

- البروتوكول الجديد يتضمن بنوداً جديدة لم تكن موجودة من قبل، أبرزها التغيير فى طريقة العلاج وتعريف الحالات المصابة وتصنيفها، وكذلك سرعة العلاج التى تصل من 7 إلى 10 أيام فقط، وفى البروتوكول القديم كانت مدة الشفاء تستغرق وقتاً طويلاً، والبروتوكول العلاجى الجديد، يشمل 28 صفحة وبدأ بتعريف الحالات المصابة بكورونا مع وضع تصنيف محدد يبدأ من «مشتبه بها» و«محتملة» و«مؤكدة»، وأن الحالة المحتملة تعنى أن هناك تغييرات فى الأشعة وصورة الدم، وتم تقسيم الحالات إلى حالة بسيطة ومتوسطة وشديدة الخطورة، حتى الحالات المتوسطة تم تقسيمها إلى حالات بأعراض خطرة أو دون أعراض، ويتم عزلها فى المستشفيات إذا كانت مصاحبة لأعراض خطرة.

وما الأدوية التى تم حذفها من البروتوكول الجديد؟

- الريبافيرين والأنترفيرون والتاميفلو، لكون أعراضها الجانبية أدت إلى مضاعفات صحية للمريض، كما تم إضافة بعض الأدوية لعلاج الحالات البسيطة وهما عقاران جديدان، الريمدسفير واللبيدفير، كما تم منع إعطاء الهيدروكسى كلوروكين فى الحالات الشديدة.

وماذا عن اللقاحات وأيهما الأقرب لمصر؟

- وزارة الصحة واللجنة العلمية تحسمان مصير اللقاحات واستيرادها خلال الأيام المقبلة، والوزارة لن تنساق وراء الدعاية الإعلامية للقاحات، وننتظر حتى تتم الموافقة بشكل نهائى على اللقاحات التى لا تزال فى بدايات أو منتصف أو نهايات المرحلة الثالثة من التجارب السريرية، بمعنى أنها لم يتم اعتمادها نهائياً، وكل المعلومات المتوافرة عن جميع اللقاحات «أولية»، ومن وسائل إعلامية مختلفة وتواصلنا مع الشركات مباشرة، وتوفير لقاح كورونا يتم وفق مدى نسبة أمان اللقاح، ولا يمكن البدء فى تطعيم المصريين به إلا بعد التأكد من سلامته وفعاليته فى مواجهة الفيروس، والعالم لن يتوصل إلى أى لقاحات متعلقة بالوقاية من خطر الإصابة بفيروس كورونا بنسبة نجاح تصل إلى 100%.

وما الفئات التى سيتم حقنها أولاً باللقاح وهل سيكون مجاناً للجميع؟

- اللقاح سيكون مجاناً لجميع المصريين، وهناك فئات لها الأولوية فى البداية وهم أصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن والفريق الطبى لتعرضهم لخطر الإصابة بالعدوى بشكل مباشر.

د. حسام حسنى: لدينا 21 مستشفى عزل و82 "حميات".. ولا يوجد موعد محدد للوصول إلى "ذروة" الموجة الثانية

كيف ترى الوضع داخل المستشفيات مع دخول الموجة الثانية؟

- الوضع حتى الآن جيد داخل المستشفيات وهناك أسرّة خالية، وأماكن فارغة فى أجهزة التنفس الصناعى، وهناك خطة موضوعة للتعامل مع الطوارئ، وفى شهر يوليو الماضى أعلنت القوات المسلحة عن تدشين مستشفى ميدانى، وهذا المستشفى جاهز للعمل، ونتمنى ألا نصل إلى تلك المرحلة، وهذا يحدث فى حالة التزام المواطنين بكافة الإجراءات الاحترازية، وهناك وعى بات ظاهراً للجميع بأهمية الالتزام، فأحدث بروتوكول هو الوعى، ولدينا حالياً 21 مستشفى عزل و82 حميات وصدر، والوضع مطمئن.

الفيتامينات تحمى من الإصابة ولكن لا تمنعها بشكل كامل.. وهناك "نسبة وعى" ملحوظة لدى المواطنين

هل الفيتامينات تقوّى المناعة ضد الفيروس؟

- الفيتامينات تحمى من الإصابة بدرجة كبيرة وتقلل منها، ولكن لا تمنعها، ويجب تناول فيتامينى «سى» و«د» والزنك، والحذر من سوء استخدام المضادات الحيوية، ولا داعى لتناول المزيد من الفيتامينات لأنها موجودة فى المواد الغذائية والطبيعية، وهناك عدة طرق لتقوية المناعة، وهى البعد عن التوتر، والنوم السليم، والتغذية السليمة التى تحتوى على الفيتامينات، والبُعد عن الوجبات السريعة والتدخين السلبى، والبعد عن تغيرات الجو الحادة، لذلك يمثل فصل الشتاء خطراً كبيراً، ولا بد أيضاً من ممارسة الرياضة، وما يحمى بالفعل هى الكمامة والتباعد الاجتماعى والحذر والاهتمام بالنظافة الشخصية بدرجة كبيرة.

ما توقعات اللجنة فيما يخص الموجة الثانية؟

- ليس لدينا موعد محدد لموعد الوصول لذروة الموجة الثانية، «لكن الناس بدأت تخاف وهناك نسبة وعى ملحوظة وهناك تعامل أفضل من قبل الفرق الطبية المختلفة والتشخيص أصبح أسرع وأفضل».

المتعافون من "كورونا"

بعض متعافى فيروس كورونا يعانون من بعض الأمراض النفسية وليست التنفسية وتسارع فى ضربات القلب ومشاكل فى نسيج الرئة وكل هذه الأمور تمت إضافتها فى البروتوكول العلاجى الجديد، وهناك عدة أمور يجب اتباعها من قبل المتعافين، ولا بد من اكتمال الرعاية الصحية، وتعزيز المناعة، ويعتبر التوتر النفسى من أكثر الأشياء التى يتعرض لها المتعافون.