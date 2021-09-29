فرمان جديد من موسيماني بشأن متولي و4 لاعبين

أصدر الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، فرمانا جديدا داخل القلعة الحمراء؛ من أجل بداية قوية للموسم الجديد.

وطلب موسيماني تقريرًا خاصًا عن محمود متولي، مدافع الفريق الأول، مشددا على تحديد موعد عودته للتدريبات الجماعية بشكل طبيعي.

ويعاني محمود متولي، بسبب الإصابة في أوتار الركبة، وحالت دون مشاركته في مباريات المارد الأحمر الماضية، أمام طلائع الجيش في السوبر المحلي، التي أقيمت في الحادي والعشرين من الشهر الجاري، وضد إنبي، في دور الـ16 من بطولة كأس مصر، في الخامس والعشرين من الشهر ذاته.

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