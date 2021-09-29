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محمود مسلم

فرمان جديد من موسيماني بشأن متولي و4 لاعبين

كتب:

علي سمير
10:01 ص | الأربعاء 29 سبتمبر 2021
محمود متولي

محمود متولي

أصدر الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، فرمانا جديدا داخل القلعة الحمراء؛ من أجل بداية قوية للموسم الجديد.

وطلب موسيماني تقريرًا خاصًا عن محمود متولي، مدافع الفريق الأول، مشددا على تحديد موعد عودته للتدريبات الجماعية بشكل طبيعي.

ويعاني محمود متولي، بسبب الإصابة في أوتار الركبة، وحالت دون مشاركته في مباريات المارد الأحمر الماضية، أمام طلائع الجيش في السوبر المحلي، التي أقيمت في الحادي والعشرين من الشهر الجاري، وضد إنبي، في دور الـ16 من بطولة كأس مصر، في الخامس والعشرين من الشهر ذاته.

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