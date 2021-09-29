تجار يحذرون من خفض إمدادات الأسمنت في السوق المحلي: تؤثر على الأسعار

أبدى تجار ووكلاء بسوق الأسمنت مخاوفهم من مواصلة أسعار الأسمنت ارتفاعاتها خلال الفترة المقبلة، وذلك في ظل خفض المصانع لإنتاجها وتخفيض حصص الوكلاء، مؤكدين عدم رضاهم عن خفض إمدادات الأسمنت.

وتعتزم شعبة مواد البناء بالاتحاد العام للغرف التجارية عقد اجتماع هذا الأسبوع، لمطالبة جهاز حماية المنافسة ومنع ممارسات الاحتكار بوقف قرار السماح لشركات الأسمنت بخفض الإنتاج.

ارتفاع أسعار الأسمنت رغم الركود

وقال أحمد الزيني رئيس الشعبة العامة للغرف التجارية في تصريحات خاصة لـ«الوطن »، إن سعر طن الأسمنت بالمصنع ارتفع لأكثر من 1030 جنيها من المصنع رغم حالة الركود التي تعاني منها الأسواق.

وأوضح أن هدف التجار والوكلاء حالياً هو توفير الأسمنت في السوق المحلية، وزيادة المعروض، وذلك حتى تستقر السوق، ثم يأتى بعد ذلك تصدير الأسمنت إلى الخارج.

وأضاف أنه سيتقدم بمذكرة إلى نيفين جامع وزيرة الصناعة والتجارة، وجهاز المنافسة ومنع الاحتكار، لوقف تصدير الأسمنت، وذلك إذا استمرت مصانع الأسمنت في تخفيض الحصص للسوق المحلية ورفع الأسعار دون مبرر.

شعبة الأسمنت بالإسكندرية: الأسعار مرشحة للصعود

وأشار محمود مخيمر، رئيس شعبة الأسمنت بغرفة تجارة الإسكندرية، إلى أن الأسعار مرشحة للصعود بقوة خلال الفترة المقبلة إذا استمر تخفيض حصص الشركات في السوق المحلي.

وقال إن أسعار الأسمنت ستصل خلال الشهر المقبل إلى 1450 جنيهًا للطن، وذلك في ظل تخفيض المصانع لحصص التجار وزيادة الصادرات.

وأكد أن سعر طن الأسمنت وصل في بعض المناطق والأقاليم على مستوى الجمهورية إلى أكثر من 1030 جنيهًا للطن.

التصدير كلمة السر في ارتفاع الأسعار

وأوضح أن شركات الأسمنت تقوم بتصدير الأسمنت بكميات كبيرة جداً ودون وسطاء ومن خلال شركات تابعة لها، ما يجعلها تحتكر تصدير الأسمنت وترفع أسعاره في السوق.

وأضاف أن السبب الرئيسي وراء ارتفاع أسعار الأسمنت هو قلة المعروض بسبب تخفيض الشركات للكميات المخصصة للسوق، وزيادة الكميات المصدرة والمخصصة لشركات المقاولات، وذلك على حساب حصص الوكلاء والتجار.

أسعار الأسمنت

وأشار رئيس شعبة الأسمنت بغرفة تجارة الإسكندرية، إلى أن أسعار الأسمنت المسلح بلغت اليوم سعر 1010 جنيهات جملة لطن أسمنت السويدي، و953 جنيها لأسمنت النصر، و920 جنيها لأسمنت المسلة.