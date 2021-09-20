لليوم الثاني.. استقرار أسعار الأسمنت والحديد

استقرت أسعار الأسمنت اليوم الإثنين 20 سبتمبر 2021 لليوم الثاني على التوالي عقب ارتفاعها أمس الأول بقيمة 30 جنيها لبعض الأنواع في عدد من الشركات، كما استقرت أيضًا أسعار الحديد خلال تعاملات اليوم.

أسعار الأسمنت اليوم في شركات الإنتاج

- استقر أسمنت المسلح وسجل سعر 970 جنيهًا، وهو الأعلى سعرًا.

- استقر أسمنت حلوان وسجل سعر 940 جنيها.

- يتراوح سعر أسمنت شركة الممتاز بين 785 و860 جنيهًا للطن.

- استقر سعر أسمنت وادي النيل ليسجل 940 جنيهًا للطن.

- ثبات سعر مصر للأسمنت قنا اليوم عند 900 جنيه للطن.

- سجل سعر طن أسمنت شركة المنيا نحو 880 جنيها للطن.

- سجل سعر طن أسمنت سيناء استقرارًا اليوم عند 870 جنيها.

- أسمنت الصخرة سجل سعر 890 جنيها.

- أسمنت الصعيد سجل سعر 750 جنيها.

- أسمنت السويدي 900 جنيه.

أسعار الحديد اليوم

كما سجلت أسعار الحديد اليوم استقرارًا في الأسعار، والتي نرصدها على النحو التالي:

- حديد «عز» للتسليح يسجل سعر 14600 جنيه للطن، وهو الأعلى سعرًا مقارنة بباقي الشركات.

- شركة المصريين 14500 جنيه.

- شركة بشاي بـ 14500 جنيه.

- شركة عطية بسعر 14300 جنيه.

- شركة سرحان بسعر 14300 جنيه.

- شركة العتال بـ14450 جنيهًا.

- شركة مصر استيل بسعر 14350 جنيهًا.

- شركة المراكبي 14300 جنيه.

- شركة العشري 14300 جنيه.

شهدت الفترة الماضية العديد من التطورات والتغييرات المهمة في السياسات الحكومية، والتي نتج عنها زيادة الطلب على الأسمنت وتنشيط المبيعات، خاصة في أعمال بناء المدن الجديدة والمناطق والمجمعات السكنية.

وترتب على تلك السياسات المستجدة نمو صادرات مصر من الأسمنت بنسبة 135% خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الحالي، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، لتسجل 98 مليون دولار.