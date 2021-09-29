جامعة الإسكندرية: الدراسة في العام الجديد حضوريا وكارت ذكي للطلاب

استعرض مجلس جامعة الإسكندرية، برئاسة الدكتور عبد العزيز قنصوه رئيس الجامعة، خلال جلسته، اليوم، خطة تطعيم كافة منتسبي الجامعة من مختلف القطاعات بلقاح كورونا مع بداية العام الدراسى الجديد، حيث أكد «قنصوه»، أن الطلاب الجدد سيكونون أول من يتلقوا اللقاح أثناء الكشف الطبي عليهم، بالإضافة إلى الطلاب المقبولين بالمدن الجامعية والمشاركين في الأنشطة الجامعية المتنوعة، مؤكداً ربط الحصول على الإيميل الجامعي للطلاب بتلقي لقاح كورونا، لافتا إلى أن الجامعة توفر اللقاحات مجانا للطلاب داخل الحرم الجامعي.

العام الدراسي الجديد بجامعة الإسكندرية

وقال «قنصوه»، أن الدراسة ستبدأ يوم السبت الموافق 9 أكتوبر حضورياً بجميع الكليات، مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والتباعد بين الطلاب في المدرجات، لحماية جميع منتسبي الجامعة، وفيما يخص الكليات ذات الكثافة الطلابية الكبيرة سيتم اتخاذ إجراءات لتقليل الكثافات داخل قاعات المحاضرات، مشيرا إلى دراسة إصدار الكارت الذكي لطلاب الجامعة Green pass وهو بمثابة بطاقة تظهر بيانات الحالة الصحية لحامله، مثل تلقيه لقاح فيروس كورونا، أو خلو حامله من العدوى.

تطعيم 16 ألف طالب بجامعة الإسكندرية

وأكد الدكتور وائل نبيل، القائم بأعمال نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أنه حتى الآن تم تطعيم ما يقرب من 16 ألف طالب في جامعة الإسكندرية، لافتاً إلى الانتهاء من تطعيم كل الطلاب الجدد قبل بداية الدراسة، وأوضح أن الجامعة تستهدف تطعيم 90% من منتسبيها خلال شهرين، وحتى الآن الانتهاء من تطعيم 8 آلاف من منتسبي الجامعة خلال المرحلة الثانية من حملة التطعيمات.