نيسان تكشف عن «E-POWER» بمحرك كهربائي في الصين: مميزات عديدة

كشفت شركة نيسان اليوم النقاب عن «E-POWER Sylphy»»، وهو أول طراز مجهز بتقنية «E-POWER» الحائزة على جوائز للعملاء في الصين.

ويتميز «E-POWER» بنظام يعمل بمحرك كهربائي بنسبة 100٪، ويوفر تسارعًا سريع الاستجابة وتباطؤًا سلسًا، وهدوءًا في المقصورة مشابهًا لسيارة «EV».

وتهدف «e-POWER Sylphy» إلى تلبية متطلبات العملاء الذين يتوقعون خيارات تنقل ممتازة من السيارات الكهربائية التي لا تقبل المساومة في توفير قيادة واثقة ومريحة.

حيادية الكربون

وقال تاكيشي ياماغوتشي رئيس شركة نيسان، إن إطلاق نيسان e-POWER» Sylphy» في الصين يعكس تصميم الشركة على تقديم أحدث التقنيات في هذه السوق الأساسية، لتسريع رؤية الشركة للتنقل الكهربائي وتحقيق أهداف الصين بشأن حيادية الكربون.

وأضاف أنه تم تصميم «e-POWER» لتقديم تجربة قيادة جديدة تمامًا للعملاء في الصين، في ظل سعيهم للحصول على تنقل عالي الجودة في عصر الكهرباء.

وتوفر سيارة «Nissan e-POWER Sylphy» متعة وراحة للقيادة، مع توفير 300 نيوتن متر من عزم الدوران ومعدل اقتصادي في استهلاك الوقود يبلغ 3.9 لتر لكل 100 كيلومتر، ويوفر الطراز أيضًا خمسة أوضاع للقيادة تتيح الأداء المتميز والكفاءة الممتازة في استهلاك الوقود.

وقُدمت «e-POWER» لأول مرة في اليابان على «Nissan Note» في عام 2016، ولاقت استقبالًا جيدًا في السوق، حيث تجاوزت المبيعات التراكمية من هذه الطرازات 500 ألف وحدة في نهاية مارس.

خارطة طريق التنمية المستدامة

وفي الصين، من المتوقع أن تساهم التكنولوجيا في خارطة طريق التنمية المستدامة التي حددتها الحكومة وتتماشى مع هدف نيسان العالمي، لتحقيق حيادية الكربون عبر عملياتها ودورة «الحياة 2» لمنتجاتها بحلول عام 2050.

وكجزء من هذا الجهد، وخلال بدايات الثلاثينيات من القرن الجاري، سيتم تزويد جميع سيارات نيسان الجديدة كليًا في الأسواق الرئيسية بالكهرباء.

وتحدد «e-POWER Sylphy» وتيرة خطة نيسان لطرح ستة طرز «e-POWER» في الصين بحلول عام 2025، كجزء من رؤيتها للتنقل الذكي من نيسان لتغيير كيفية تشغيل المركبات وقيادتها ودمجها في المجتمع.