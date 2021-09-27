موعد بدء الدراسة 2022 في مصر للجامعات.. حضورية وليست عن بعد

كشف المجلس الأعلى للجامعات، عن موعد بدء الدراسة 2022 في مصر للجامعات، مؤكداً التنبيه على جميع الجامعات الحكومية والخاصة بضرورة الانتهاء من كل الاستعدادات المتعلقة ببدء العام الدراسي الجديد، ومراعاة تطبيق كل الإجراءات الاحترازية المشددة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، والتي تشمل تعقيم جميع المباني بصفة مستمرة، وإلزام الطلاب، وأعضاء هيئة التدريس بارتداء الكمامة الطبية.

تعرف على موعد بدء الدراسة 2022 في مصر للجامعات

وأضاف المجلس في بيان له، أن الدراسة 2022 في مصر للجامعات تبدأ اعتباراً من 9 أكتوبر المقبل، مع مراعاة تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية المشددة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، مؤكداً التنبيه على جميع الجامعات بضرورة الإسراع في تطعيم جميع الطلاب وأعضاء هيئة التدريس بلقاح كورونا قبل بداية الدراسة لضمان انتظام سير العملية التعليمية.

الدراسة 2022 في مصر للجامعات حضورية

وأوضح المجلس الأعلى للجامعات، أن موعد بدء الدراسة 2022 في مصر للجامعات تم تحديده بالتنسيق مع الجهات المعنية، لافتا إلى الاستعداد للعام الدراسي الجديد من حيث صيانة جميع الأبنية التعليمية، ووضع الجداول في كل كلية للمحاضرات، لضمان البدء في عام دراسي منتظم.

استعدادات مكثفة لعودة الدراسة 2022 في مصر للجامعات

وتابع المجلس، أن الدراسة 2022 في مصر للجامعات ستكون حضورية في جميع الكليات، وسيتم تفعيل السكاشن العملية، مشدداً على جميع الطلاب بضرورة الاستعداد الجدي للدراسة والاستفادة من جميع المنصات التعليمية لشرح المقررات الدراسية.

وأوضح المجلس الأعلى للجامعات، أنه تم التنبيه على جميع الكليات بضرورة البدء في تحميل المقررات الدراسية كنسخ إلكترونية، وأشارت الجامعات إلى أنه سيتم إلغاء الكتاب الورقي والإعتماد فقط على النسخ الإلكترونية وذلك يأتي في إطار التحول الرقمي والاستفادة من التكنولوجيا الحديثة.

وأشار المجلس، إلى حرصه على التنسيق الكامل مع جميع الجامعات الحكومية والخاصة، للوقوف على سير العملية التعليمية مع بداية الدراسة.