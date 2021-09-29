انطلاق فعاليات المهرجان القومي للمسرح اليوم: جلسات نقاشية وورش فنية

تنطلق اليوم فعاليات المهرجان القومي للمسرح المصري في دورته الـ14، برئاسة الفنان القدير يوسف إسماعيل، الخاصة بالمحاور الفكرية والندوات، من خلال إقامة جلستين فكريتين الأولى تبدأ من الحادية عشرة وحتى الواحدة ظهرًا، و تدور حول المسرح الشعري ويتحدث فيها الدكتور أسامة أبو طالب، ونصوص المسرح الغنائي ويتحدث فيها الدكتور مصطفى سليم، والتراجيديا وتتحدث فيها ياسمين حسيب، أما الجلسة الثانية فتبدأ من الواحدة والنص ظهرًا وحتى الثالثة عصرًا، وتدور حول الكوميديا ويتحدث فيها الدكتورة إيمان عز الدين والفنانة ليلى فهمي والميلودراما ويتحدث فيها أحمد الحناوي والدكتورة أسماء بسام.

ندوتان لـ إلهام شاهين وفاروق فلوكس

يعقب المحاور الفكرية انطلاق ورشتين ضمن ورش المهرجان لهذا العام، الأولى ورشة التمثيل التي يقدمها الفنان القدير أحمد مختار، في الساعة الثانية ظهر اليوم، وفي الساعة الثالثة عصر اليوم، تبدأ ورشة الإخراج التي يقدمها المخرج المسرحي عصام السيد.

يعقب ذلك إقامة ندوة تكريم وحفل توقيع كتابين للمكرمين، الأولى في الثالثة عصرا للفنان فاروق فلوكس ويقدمها الفنان محسن منصور، وتليها في الرابعة والنصف مساء ندوة الفنانة إلهام شاهين ويقدمها ويحاورها الكاتب الصحفي والمخرج المسرحي جمال عبد الناصر، حول إصدار المهرجان عن إلهام شاهين، وهو من تأليفه، وتتضمن الندوة أيضًا حفل توقيع هذا الكتاب.

بكاء دنيا سمير غانم في حفل افتتاح المهرجان القومي للمسرح

وشهد حفل افتتاح المهرجان القومي للمسرح مساء يوم الاثنين الماضي، تكريم عدد من نجوم الفن أبرزهم إلهام شاهين، فاروق فلوكس، سامي مغاوري، أشرف عبدالغفور، الناقدة أمال بكير، المخرج إميل جرجس، الكاتب بهيج إسماعيل.

وشهد حفل الافتتاح تكريم خاص للنجمين الراحلين سمير غانم ودلال عبدالعزيز، وتسلمت التكريم دنيا سمير غانم في أول ظهور لها على خشبة المسرح منذ رحيل والديها.