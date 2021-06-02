بمستند ميلاد الطفل.. شروط صرف تعويض عن إجازة الوضع بنسبة 75%

قالت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، إنّ برنامج الألف يوم الأولى في حياة الأطفال يستهدف صغار الأمهات الحوامل والمرضعات، اللاتي لديهن طفلين كحد أقصى.

وأكدت القباج، في بيان لها، أنّه يتم صرف نقاط إضافية على السلة الغذائية التموينية بقيمة 100 جنيه شهريا، شرط المتابعة الصحية وإجراءات التطعيمات للأطفال، ورعاية الصحة الإنجابية للنساء.

استهداف 41 ألف أم بـ56 مليون جنيه

وأوضحت القباج، أنّ البرنامج استهدف 41 ألف أم العام الماضي بتكلفة بلغت 56,68 مليون جنيه ممول من برنامج الأغذية العالمي، مشيرة إلى دعم الأمهات أثناء فترة الحمل بصرف تعويض للسيدات العاملات في القطاع الخاص أثناء فترة الوضع بنسبة 75% من الأجر الأخير، وذلك لمدة ثلاثة أشهر، أي 90 يومًا تُسدده صناديق التأمينات الاجتماعية.

استحقاق المؤمن عليها في حالة الحمل والوضع تعويضا عن الأجر

من جانبها، أكدت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، أنّ قانون التأمينات رقم 148 لسنة 2019، نصّ على استحقاق المؤمن عليها في حالة الحمل والوضع تعويضا عن الأجر يعادل 75% من أجر الاشتراك.

وأشارت هيئة التأمينات إلى التزام الجهة المختصة بصرف تعويض الأجر عن مدة الحمل والوضع المنصوص عليها بقانون الطفل أو بقانون العمل مع توافر الشروط التالية:

- ألا تقل مدة اشتراكها في التأمين عن 10 أشهر.

- يصرف التعويض لـ3 مرات طوال فترات التأمين عليها.

- يحرر طلب صرف تعويض الأجر عن إجازة الوضع الذي تقدمه المؤمن عليها والمعتمد من صاحب العمل من أصل وصورتين مرفقا به ما يلي:

- مستند ميلاد الطفل.

– قرار إجازة معتمد إداريا من جهة العمل دون الرجوع للجان الطبية العامة.

- يسلم الطلب السابق ومرفقاته لمكتب الهيئة المختص.

- يصرف المكتب المختص تعويضا يعادل 75% من أجر الاشتراك كتعويض أجر.