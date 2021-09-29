إزالة 373 تعديا بالبناء المخالف خلال الموجة 18 بأسيوط

قال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط إن إجمالي حالات الإزالة للتعديات على أملاك الدولة ومخالفات البناء والمجاري المائية بالمحافظة بلغت 373 حالة إزالة حتى اليوم، ضمن فعاليات الموجة 18 لإزالة التعديات، لافتا إلى تكليف قيادات المحافظة ورؤساء المراكز والأحياء بتكثيف حملات الإزالة وفقًا للخطة الموضوعة لاستهداف إزالة كافة مخالفات البناء بدون ترخيص وإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المعتدين ومحاسبة المسئولين المقصرين في آداء عملهم والتعامل بكل حسم مع كافة مخالفات البناء على الأراضي الزراعية بصورة فورية والتصدى لأي محاولة يقوم بها المخالفون.

السكرتير العام يترأس حملة لإزالة التعديات على مجرى النيل بمركز أسيوط

وأشار محافظ أسيوط، في بيان صادر عن مكتب إعلام المحافظة، اليوم، إلى تكليف اللواء مهندس شاكر يونس سكرتير عام المحافظة بترأس حملة إزالة مكبرة، استهدفت تنفيذ قرارات الإزالة الصادرة للمخالفات على ترعة «عبدالرسول»، بقرية نجع سبع بمركز أسيوط وتم تحرير المحاضر اللازمة ضد المخالفين وإحالتها للنيابة لاستكمال الاجراءات القانونية ضدهم ولمنع تكرار تلك المخالفات مرة أخرى.

تنفيذ 373 قرار إزالة على مساحة 27 ألف متر مربع و224 فدانا و8 قيراط

جاء ذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بضرورة الحفاظ على أملاك الدولة وإزالة كافة التعديات وخاصة على المجارى المائية ونهر النيل وفرض هيبة الدولة على أراضيها مشيراً إلى عدم التهاون أو التقاعس في إزالة أية تعديات دون استثناء والتصدى بكل حسم لكافة أشكال التعديات على أن يتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين لتحقيق الهدف المنشود بالوصول إلى «نيل بلا تعديات».

وأضاف محافظ أسيوط أن حملات الإزالة نفذت 373 قرار إزالة بإجمالي مساحة 27 ألف و115 متر مربع مباني و224 فدانا و8 قيراط على أملاك الدولة والطرق والري، لافتًا إلى التنسيق بين كافة الجهات المعنية في هذا الشأن.

وأعلن المحافظ عن استقبال جميع شكاوى المواطنين والرد على استفساراتهم من خلال رقم الخط الساخن أو رسائل الواتس آب (01000623873) أو من خلال الرقم الأرضي لغرفة عمليات المحافظة (2135858/ 088) على مدار 24 ساعة.