إزالة 24 حالات تعدٍ واسترداد 2031 متر مربع من أراضي أملاك دولة بأبوتيج

أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط استمرار حملات الموجة الـ 18 لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة بجميع مراكز وقرى المحافظة، لافتًا إلى تنفيذ إزالة لعدد 24 حالة تعدٍ على أراضي أملاك الدولة مباني بمركز أبو تيج بإجمالي مساحة 2031 متر مربع، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بضرورة الحفاظ على أملاك الدولة وإزالة التعديات عليها وفرض هيبة الدولة على أراضيها مع التأكيد على عدم التهاون أو التقاعس في إزالة جميع المخالفات دون استثناء والتصدي بكل حسم لكافة أشكال التعديات على أن تتخذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

إزالة 362 حالة تعدٍ منذ بداية الموجة الـ 18

وأوضح محافظ أسيوط، أن إجمالي ما جرى إزالته حتى الآن منذ تنفيذ الموجة الـ 18 لإزالة التعديات بلغ 362 حالة أسفرت عن استرداد 26135 متر مربع مباني و224 فدان و8 قيراط زراعة وذلك ضمن الحملات المكثفة التي تشهدها المحافظة بالتنسيق والتعاون بين كافة الأجهزة التنفيذية بالمحافظة ومديرية الأمن، لافتاً إلى استمرار الحملات بدون أي تهاون تنفيذًا لتوجيهات توجيهات رئيس مجلس الوزراء ووزير التنمية المحلية بالتعامل بصورة حاسمة مع التعديات على أملاك الدولة وتنفيذ القانون.

وكانت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبوتيج قد تمكنت من تنفيذ إزالة 24 حالة تعدٍ على أراضي أملاك الدولة بنطاق المركز ونجحت في استرداد 2031 متر مربع مباني خلال حملة مكبرة بمشاركة يسري كامل رئيس مركز ومدينة أبوتيج ونواب رئيس المركز وبالتنسيق والتعاون مع الأجهزة الأمنية في إطار الحملات المكثفة التي تنفذها المحافظة للحفاظ على حقوق الدولة وأراضيها.