آخرهم ميسي.. 2021 عام بكاء أباطرة كرة القدم في المؤتمرات الصحفية

أثار ليونيل ميسي، أسطورة كرة القدم الأرجنتينية، ردود فعل عالمية واسعة، بعدما بكى في المؤتمر الصحفي الوداعي، الذي عقده لإعلان رحيله عن برشلونة، بعدما لعب في صفوفه لمدة 21 سنة.

وأكد «ليو» البالغ من العمر 32 عاما، أنه سيغادر برشلونة، بعدما دخل النادي عندما كان في الثالثة عشرة من عمره، مشددًا على أنه عاش سنوات رائعة في كتالونيا، وأنه سيعود إليها مرة أخرى يومًا ما.

ولا يُعد الدولي الأرجنتيني، المتوج مؤخرًا بكأس «كوبا أمريكا» مع منتخب بلاده، بعد الفوز على البرازيل في النهائي بهدف نظيف، أول لاعب يبكي في مؤتمر صحفي هذا العام، حيث سبقه أسطورة كرة القدم السويدية، زلاتان إبراهيموفيتش، والدولي الإسباني، سيرجيو راموس.

وفي مارس الماضي، بكى زلاتان إبراهيموفيتش، لاعب إي سي ميلان الإيطالي، أثناء المؤتمر الصحفي الأول له مع منتخب السويد، منذ عودته لتمثيل منتخب بلاده، بعدما سأله أحد الصحفيين عن رد فعل أسرته بعد هذه العودة.

سؤال الصحفي، جعل إبراهيموفيتش، يبكي بحرقة، حيث وجه اللوم للصحفي، قائلا: «هذا السؤال ليس جيدًا»، قبل أن يجيب عنه، وشدد على أن اللعب لفريق بلاده، بعد اعتزاله اللعب دوليا في صفوفه عام 2016، أكبر شيء يمكن أن يفعله أي لاعب كرة قدم.

وأضاف: «كنت أتابعهم بداخلي وأقول لنفسي يجب أن أساعدهم، فقد كنت أريد ذلك حقا لكن ذلك القرار لا يرجع إليّ بمفردي».

Wow Ibrahimovic getting in tears talking about his son crying for the emotion of seeing his dad with national team pic.twitter.com/o8N7lajRvf