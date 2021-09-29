حملات نظافة مكبرة في مراكز أسيوط لرفع المخلفات والقمامة

أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط استمرار حملات النظافة ورفع المخلفات بمختلف الأحياء والمراكز لإظهار الشكل الجمالي للقرى والمراكز وتحسين مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين ورفع كفاءة منظومة النظافة وذلك في إطار اهتمام الدولة والحكومة بهذا الملف الهام موضحاً إنه تم تنفيذ حملات نظافة مكبرة بمراكز «منفلوط والغنايم والبداري»، وتسوية وتمهيد عدد من الشوارع والطرق غير المرصوفة.

رفع 30 طن قمامة

وأضاف محافظ أسيوط أن الوحدات المحلية بمراكز «منفلوط ، الغنايم ، البداري»، نظمت حملات نظافة ورفع المخلفات والقمامة من الحاويات والصناديق والسلات خلال الفترتين الصباحية والمسائية وباستخدام معدات النظافة وسيارات الكنس الآلي ولوادر وحاويات ومعدات شفط الأتربة وغيرها من معدات النظافة بالحملة الميكانيكية.

وأسفرت الحملة عن رفع 30 طن قمامة ومخلفات من الشوارع ونقاط تجميع القمامة بمدينة الغنايم وتفريغها بقلابات الوحدة المحلية لنقلها بعيداً عن الكتلة السكنية فضلاً عن رفع أطنان من القمامة والمخلفات الناتجة عن أعمال التطهير بالإضافة إلى تسوية وتمهيد عددا من الشوارع بمدينة منفلوط وقرية الحواتكة التابعة للمركز لتسهيل النقل والانتقال للمواطنين.

مناقشة لائحة أندية الأدب في لقاء نادي أدب أسيوط

من جهة أخرى، ينظم نادي أدب قصر ثقافة أسيوط، حلقة نقاشية مساء السبت المقبل الموافق 2 أكتوبر، لمناقشة لائحة أندية الأدب في حضور المستشار الدكتور والشاعر علي أحمد شلوفه العدوي، نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية، والروائي ولواء الشرطة حمدي البطران والروائي والقاص مصطفى البلكي.

وقال فراج فتح الله رئيس مجلس إدارة نادي أدب أسيوط، في تصريح صحفي، إن اللقاء يديره الكاتب أحمد مصطفى علي حسين عضو مجلس إدارة النادي ويستهدف التوصل لحلول بشأن مشكلات اللائحة ورفعها إلى الجهات المختصة والمعنية.