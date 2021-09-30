ختام تنسيق الدبلومات الفنية 2021 في السابعة مساء اليوم

يغلق موقع التنسيق الإلكتروني، اليوم، أبوابه أمام طلاب الشهادات الثانوية الفنية 2021، لتسجيل رغباتهم ضمن مرحلة تنسيق الدبلومات الفنية 2021، للاختيار ما بين الكليات والمعاهد المخصصة لهم، وفقا للنسب والحدود التي أعلنتها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، واللجنة العليا للتنسيق في هذا الشأن.

ومن المقرر أن تبدأ اللجنة العليا للتنسيق، برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إجراءات توزيع الطلاب، وفقا للقواعد المعمول بها في تنسيق الجامعات.

غلق تسجيل رغبات تنسيق الدبلومات الفنية 2021 الساعة 7 مساءً

في السياق ذاته، أعلن السيد عطا، رئيس قطاع التعليم بالوزارة، المشرف العام على مكتب التنسيق، أن عدد المتقدمين لتنسيق الشهادات الفنية للقبول بالجامعات والمعاهد العالية والمتوسطة بلغ حتى الآن 228 ألف طالب وطالب للعام الجامعي 2021/2022، مؤكدا انتظام سير إجراءات إدخال الطلاب لرغباتهم عبر موقع التنسيق الإلكتروني دون أي شكاوى، موجها الطلاب بضرورة كتابة رغباتهم بطريقة سليمة وصحيحة، مشيرا إلى إمكانية إدخال أو تعديل الرغبات حتى الساعة السابعة من مساء اليوم.

ولفت «عطا» إلى أنه يُمكن لطلاب الشهادات الفنية لهذا العام، التقدم للالتحاق بالجامعات التكنولوجية الجديدة، وهي الكلية التكنولوجية للصناعة والطاقة – جامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية، والكلية التكنولوجية للصناعة والطاقة – جامعة الدلتا التكنولوجية «قويسنا»، والكلية المصرية الكورية لتكنولوجيا الصناعة والطاقة - جامعة بني سويف التكنولوجية.

التعليم العالي: الجامعات التكنولوجية خطوة هامة ونقلة نوعية

وقال عادل عبدالغفار، المستشار الإعلامي، المتحدث الرسمي للوزارة، أن الجامعات التكنولوجية تعُد خُطوة هامة ونقلة نوعية لاستحداث مسار جديد للتعليم الفني؛ إذ تعُد امتدادًا لدراسة طلاب الشهادات الفنية من خلال إكسابهم المهارات العملية والتعليمية، وفقًا لأحدث نُظم وأساليب التعليم التكنولوجي، بما يُحقق أهداف خطة الدولة للتنمية المستدامة 2030.

وأضاف المتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم فتح معامل الحاسب الآلي بالجامعات الحكومية؛ لمساعدة الطلاب في عملية التنسيق الإلكتروني من التاسعة صباحًا طوال فترة التنسيق، مؤكدًا أنه يجب على الطلاب الالتزام بارتداء الماسك الطبي «الكمامة»؛ إذ أنه لن يسمح لأي طالب بالدخول لمعامل الحاسب الآلي بالجامعات دون ارتدائها، واتباع التعليمات والإجراءات الاحترازية المُتبعة بهذه المعامل.