رؤساء الجامعات الخاصة: نواجه أزمة حقيقية بسبب ضعف عدد الطلاب المقبولين

تشهد الجامعات الخاصة بمختلف المحافظات في القاهرة الكبرى والأقاليم أزمة حقيقية بسبب ضعف عدد الطلاب المقبولين لديهم بالكليات المختلفة، والتي تتنوع ما بين كليات الطب وكليات الهندسة واللغات والترجمة والآثار والتربية، حسبما وصف عدد من رؤساء الجامعات، معبرين عن حالة الاستياء التي لحقت بالجامعات بعد تطبيق نظام التنسيق الإلكتروني الموحد.

رؤساء الجامعات: أماكن شاغرة بكليات القطاع الطبي والهندسة

وكشف رؤساء الجامعات الخاصة 2021 عن نسب الأعداد المتقدمة للالتحاق بكليات الجامعات الخاصة والمقبولين، موضحين أنها لم تتجاوز الـ10% عن نسب الإقبال بالمرحلة الأولى، منوهين بأن جميع الكليات بها أماكن شاغرة بما فيها كليات القطاع الطبي «الطب البشري، الصيدلة، الأسنان، العلاج الطبيعي، التمريض، الطب البيطري»، بجانب وجود أماكن شاغرة بكثرة في كليات الهندسة.

الجامعات الخاصة: مطالبات بلقاء وزير التعليم العالي وخفض الحد الأدنى للقبول

وأضافت المصادر في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن هناك بعض الجامعات تقدم لها في تنسيق المرحلة الثانية للجامعات الخاصة 60 طالبا بمختلف كلياتها، والبعض الآخر 160 طالبًا، «هناك عدد من المطالبات من قبل البعض بضرورة العمل على إيجاد حل لأزمة انخفاض أعداد الطلاب المقبولين بالجامعات الخاصة سواء من خلال تخفيض الحد الأدنى لبعض التخصصات بالكليات، أو زيادة فترة ومدة التقديم المباشر للكليات».