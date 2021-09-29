ضبط 3 أشخاص استولوا على سيارة بالإكراه في مدينة نصر.. استدراجوا سائقها عبر «تطبيق»

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، من ضبط 3 أشخاص؛ لقيامهم بسرقة سيارة ومتعلقات قائدها بالإكراه في مدينة نصر.

تلقى قسم شرطة الزيتون بمديرية أمن القاهرة، بلاغًا من «سائق بإحدى شركات نقل الركاب»، بأنه ورد إليه اتصال هاتفي عبر التطبيق الخاص بالشركة عمله؛ لتوصيل أحد العملاء، وعقب وصوله لأحد الشوارع بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول، استقل صحبته أحد الأشخاص، وطلب منه توصيله إلى شارع آخر بذات دائرة القسم.

عصير مجهول ومشاجرة مزيفة

وأضاف المجني عليه، في بلاغه أنه فور وصولهما طلب منه الأخير الانتظار بمحل الواقعة؛ لاستقلال آخرين صحبته وقدم له مشروب عصير، إلا أنه إرتاب في أمره ورفض احتسائه، وأثناء ذلك فوجئ بحضور آخرين قام أحدهم بافتعال مشاجرة معه، والتعدي عليه دون حدوث ثمة إصابات وأجبروه على الترجل من السيارة، واستولوا على بعض متعلقاته الشخصية والسيارة ملكه كرهًا عنه.

وتمكن رجال المباحث من خلال فحص كاميرات المراقبة بالمنطقة محل الواقعة والاستعانة بالتقنيات الحديثة، من التوصل لمرتكبي الواقعة، وهم «3 أشخاص، لهم معلومات جنائية».

المتهمون الثلاثة في قبضة الشرطة

ضُبط المتهمون الثلاثة بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن القليوبية، وبحوزتهم «مبلغًا ماليًا - فرد خرطوش وطلقة لذات العيار- سلاح أبيض (مطواة)» المستخدمين في ارتكاب الواقعة.

اعترف المتهمون بارتكاب الواقعة؛ لمرورهم بضائقة مالية واستولوا على هاتف المجني عليه وحافظة نقوده والسيارة ملكه، مشيرين إلى التصرف في الهاتف المحمول المستولى عليه بالبيع لدى عميلهم «عامل، مقيم بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة، له معلومات جنائية» وإخفاء السيارة المستولى عليها لدى أحد أقارب أحد المتهمين بمحافظة الفيوم.

تم بإرشاد المتهمين ضبط الأخير، وبحوزته الهاتف المحمول المستولى عليه، كما تم ضبط السيارة المستولى عليها بمكان إخفائها.

باستدعاء المجنى عليه تعرف على المتهمين والمسروقات، واتهمهم بسرقته بالإكراه.