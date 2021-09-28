الداخلية تحصّل 477 ألف جنيه «غرامة كمامة» في يوم واحد

أسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية، وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية، خلال 24 ساعة، عن ضبط 9576 شخصًا لعدم ارتدائهم الكمامات الواقية، وتمّ التصالح وسداد الغرامة المقرّرة لـ9537 شخصًا المقدرة بـ476,850 ألف جنيه، وتحرير محاضر لـ39 شخصًا لم يسددوا الغرامة.

وحسب بيان وزارة الداخلية، تمّ تحرير 631 مخالفة للمحلات التي لم تلتزم بالإجراءات الاحترازية، بمخالفة قرار الغلق، وضبط 207 قضايا في مجال منع تداول الأرجيلة «الشيشة» بإجمالي مضبوطات 1014 أرجيلة.