وزيرة الثقافة تنعى جمعة فرحات: تناول القضايا الاجتماعية برسوماته

نعت الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، فنان الكاريكاتير جمعة فرحات رئيس الجمعية المصرية للكاريكاتير، الذي غيبه الموت اليوم الجمعة 24 سبتمبر، عن عمر ناهز 80 عاما.

وقالت الوزيرة إن الراحل أحد أبرز فناني الكاريكاتير في مصر والوطن العربي، وأضافت أنه نجح برسوماته الساخرة في تناول الكثير من القضايا الاجتماعية، وقدمت العزاء لأسرته وأصدقائه ومحبيه، داعية الله أن يتغمد الفقيد برحمته.

جمعة فرحات

يذكر أن الفنان الراحل جمعة فرحات حاصل على درجة البكالوريوس من كلية التجارة عام 1964، والتحق بالعمل في مؤسسة «روزاليوسف» الصحفية بنفس العام، وواصل مسيرة العطاء من داخلها طوال ما يقرب من 4 عقود، وعمل رساما بصحيفة «الأهرام ويكلي» منذ صدورها عام 1990م، ونشر أعماله في صحيفة «الأهرام» اليومية منذ عام 1999، وتوج بالعديد من الجوائز، منها جائزة «علي ومصطفى أمين»، وجائزة نقابة الصحفيين مرتين عامي 1986 و1989، ونشرت أعماله في صحف «هيرالد تريبيون» الأمريكية، و«يوميوري» اليابانية، والعديد من الإصدارات الدولية الأخرى.