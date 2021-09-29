حلا شيحة «بلا حجاب» على «إنستجرام» بعد عودتها لارتدائه: سلام داخلي

احتفظت الفنانة حلا شيحة بصورها بدون حجاب عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، وذلك رغم إعلان عودتها لارتداء الحجاب مرة أخرى.

وأعلنت، أمس، حلا شيحة ارتدائها الحجاب، بنشر صورة لها جديدة، وعلقت عليها قائلة «مفيش أجمل من السعادة الروحية والسلام الداخلي».

وقالت، «صحيت من النوم على كل الكلام الجميل والدعوات اللي من القلب، ويارب يجمعنا دايماً على حبه، والدعوات الجميلة ليها دائما الأثر في قلوب الناس لبعضها البعض، والنفوس الطيبة والفطرة الطيبة وحسن الظن في زمن بقي صعب بس اللي بيحليه بجد الحب».

تعليق والد حلا شيحة على الحجاب

وحل الفنان التشكيلي أحمد شيحة والد الفنانة حلا شيحة، ضيفا ببرنامج «حروف الجر»، الذي يذاع كل أحد على محطة «نجوم إف إم»، وأكد في تصريحاته أن ابنته لم ترتدِ الحجاب مضيفًا، أنه قال لها إنه عندما يمتلئ قلبها بالإيمان ستخلع الحجاب تماما، لأن الحجاب ليس له علاقة بالله.

وذكر أنه عندما عادت كانت قرأت الكثير من الكتب وصفهم شيحة بأنهم «طن من الكتب»، وقالت إنها عادت من تلقاء نفسها ولم يؤثر أحد عليها، مؤكدا أن ابنته في الوقت الحالي غير محجبة.

نجوم الفن يدعمون الفنانة حلا شيحة

وعلقت الفنانة جومانة مراد «حبيبتي ربنا يسعد قلبك» وكتبت الفنانة هنا الزاهد «ربنا يسعدك يا أطيب قلب» وذكرا أسما شريف منير «جميلة وقمر ما شاء الله، ربنا يثبتك ويهدينا كلنا» وكتبت الإعلامية بثينة توكل: «انتي جميلة في كل حالاتك ويا رب دايمًا في سعادة روحية وسلام داخلي» .

بينما علقت الإعلامية دعاء فاروق «جميلة يا حلا»، وقالت الإعلامية ريهام سعيد «ربنا يسعدك ويثبتك» وكتبت الفنانة عبير صبري «ربنا يسعد قلبك»، فيما قالت الفنانة أروى جودة «ربنا يسعد قلبك وروحك دائمًا يا رب».