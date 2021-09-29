ضبط عامل انتقم من مديره بسرقة «أجهزة الشغل» بالمطرية: «رفض يرجعني ومحتاج فلوس»

كشفت وزارة الداخلية، ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة المطرية بمديرية أمن القاهرة من صاحب مكتب استيراد وتصدير، باكتشافه سرقة عدد من الأجهزة الكهربائية من داخل المخزن ملكه.

سرقة محتويات مكتب الاستيراد والتصدير

بالانتقال وإجراء المعاينة تبين وجود كسر بقفل المخزن ووجود بعثرة بمحتوياته، وبإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن تحديد السيارة المستخدمة في ارتكاب الواقعة وتبين أنَّها ملك سائق.

وعقب تقنين الإجراءات تمّ استهدافه وأمكن ضبطه، وبمواجهته أقرّ بأنه حال تواجده بموقف السيارات بميدان المطرية، حضر إليه أحد الأشخاص وطلب منه نقل بضاعة من مخزن كائن بمحل البلاغ إلى إحدى المناطق بمحافظة القليوبية، فتوجه صحبته ونقل البضاعة، ونفى علمه بأنَّها من متحصلات وقائع سرقة.

المتهم استعان باثنين للسرقة بأسلوب «قص القفل»

وتم بإرشاده ضبط مرتكبي الواقعة وتبين أنهم (3 أشخاص لأحدهم معلومات جنائية من بينهم عامل سابق لدى المجني عليه)، وبحوزة أحدهم كل المسروقات المستولى عليها.

وبمواجهتهم، أقرّ أحدهم بأنَّه نظراً لمروره بضائقة مالية وسابقة عمله بالمخزن محل البلاغ ورغبته في العودة للعمل ورفض المجني عليه، مما أثار حفيظته فخطط للانتقام منه وسرقة محتويات المخزن، وفي سبيل ذلك استعان بباقي المتهمين وتوجهوا للمخزن محل البلاغ مستقلين السيارة المشار إليها وتمكّنوا من دخول المخزن بأسلوب «قص القفل» والاستيلاء على المسروقات.

باستدعاء المجني عليه تعرف على المضبوطات، واتهمهم بالسرقة، وتمّ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.