ضبط 7 آلاف عبوة معطر مجهولة المصدر و785 كيلو لحوم فاسدة بالقاهرة

تواصل أجهزة وزارة الداخلية، جهودها المكثفة؛ لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الغش التجاري وإدارة المنشآت بدون ترخيص وتداول السلع مجهولة المصدر.

ووفق بيان أصدرته وزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، فتمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، من ضبط مسئول عن مصنع لإنتاج وتصنيع معطرات الجو، في دار السلام؛ لإدارته المصنع بدون ترخيص واستغلاله في تصنيع المعطرات من خامات مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها مستخدمًا علامة تجارية غير مسجلة غاشًا بذلك جمهور المستهلكين بقصد طرحها بالأسواق وتحقيق أرباح غير مشروعة.

ضبط 7 آلاف عبوة معطر مجهولة المصدر

وعُثر بداخل المصنع على «7,470 عبوة معطر جو- 1150 لتر خامات تصنيع، جميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها، 3500 عبوة وكرتونة فارغة».

كما تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، من ضبط مسئول عن مخزن وثلاجة تابعة لأحد المطاعم، الكائنة بدائرة قسم شرطة عابدين؛ لإدارته لهما بدون ترخيص، وحيازته كميات كبيرة من المواد الغذائية «لحوم» مجهولة المصدر وبدون بيانات تفيد تاريخ الإنتاج ومدة الصلاحية وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها غاشًا بذلك المستهلكين؛ بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.

ضبط 785 كيلو لحوم فاسدة

وعثر بداخل الثلاجة على «785 كيلو جرام دهون وكبدة، منتهية الصلاحية وبدون بيانات- 848 كيلو لحوم مجمدة بدون بيانات» جميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها.

بمواجهة المتهمين، اعترفا بحيازة المضبوطات بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.