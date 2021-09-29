ضبط تاجري مخدرات بـ200 «طربة حشيش» وأفيون بـ1.4 مليون جنيه بالإسكندرية

ضبطت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعي «الأمن الوطني – الأمن العام» وبالاشتراك مع مديرية أمن الإسكندرية نشاط «إثنين من العناصر الإجرامية– لأحدهما معلومات جنائية – مقيمان بمحافظة الإسكندرية» تخصصا في الإتجار بالمواد المخدرة، مُتخذان من دائرة قسمي شرطة «مينا البصل، ثان المنتزه» بالإسكندرية مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامي، وذلك استمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الإتجار في المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على ترويجها.

ضبط المتهمين عقب تقنين الإجراءات

وعقب تقنين الإجراءات، تم استهدافهما وضبطهما، وبحوزتهما «عدد 200 طربة لمخدر الحشيش وزنت 20 كيلو جرام– كمية من مخدر الأفيون وزنت 500 جرام- مبلغ مالي–هاتف محمول».

المتهمان أقرا بحيازة المواد المخدرة

وبمواجهتهما أقرا بحيازتهما للمواد المخدرة المضبوطة بقصد الإتجار وأيدا ما جاء بالتحريات، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة «1٫460٫000 مليون وأربعمائة وستون ألف جنيه تقريباً».