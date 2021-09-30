بدء تنفيذ قرار فصل صرف الخبز من محافظات القاهرة الكبرى غدا

يبدأ غدا الجمعة الموافق 1 أكتوبر، تنفيذ قرار فصل صرف الخبز في محافظات القاهرة الكبرى «القاهرة والجيزة والقليوبية»، والذي سيجرى بناء عليه صرف الخبز من خلال محافظة إصدار بطاقة التموين فقط، طبقا لما أعلنته وزارة التموين والتجارة الداخلية مسبقا.

بنود القرار الوزاري حول فصل محافظات القاهرة الكبرى في صرف الخبز

1- اعتبار كل محافظة من الثلاث نطاق جغرافي مستقل.

2- تصرف بطاقات التموين من ماكينات نفس المحافظة الصادرة منها، اعتبارا من 1 أكتوبر 2021.

3- إرسال رسالة لكل مواطن على بون صرف الخبز حول قرار فصل الصرف وموعد التطبيق.

4- توعية المواطنين بالإجراءات الجديدة للصرف، خاصة القاطنين بالمحافظات الثلاث.

إخطار شركة تطبيقات الكروت الذكية «سمارت»

فيما أكدت وزارة التموين، أنها أخطرت شركة تطبيقات الكروت الذكية «سمارت»، أن يجرى اعتبار كل محافظة من الثلاث نطاق جغرافي مستقل، وأن تصرف البطاقات التموينية من ماكينات نفس المحافظة، الصادر منها البطاقة.

موعد القرار وتطبيقه في رسالة على بون صرف الخبز

شهدت بونات صرف الخبز للمواطنين هذا الشهر، تدوين رسالة أسفل بون الصرف من أجل توعية المواطنين بموعد القرار وتطبيقه، جاء مفادها: «سوف يتم صرف الخبز من محافظة إصدار بطاقة التموين منذ 1 أكتوبر المقبل».

وتيسيرا على المواطنين، أكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية، أن أي مواطن يصرف الخبز من محافظة غير الصادر منها البطاقة التموينية، يمكنه الاستفادة من خدمة نقل البطاقة من محافظة لأخرى، عبر بوابة مصر الرقمية.

خطوات نقل بطاقة التموين من محافظة إلى أخرى

1 - تصفح بوابة مصر الرقمية من هنا.

2 - اختيار أيقونة التموين.

3 - الضغط على خانة «نقل من محافظة إلى أخرى».

4 – اختيار الموافقة على الشروط والأحكام بالضغط.

5 - الضغط على كلمة «التالي».

6 - تحديد واختيار المحافظة الجديدة من قائمة المحافظات.

7 - تحديد الإدارة التموينية ومكتب التموين وفقًا للمحافظة الجديدة.

8 - بعد ذلك يعرض أكثر من بدال، وفقًا لبيانات مكتب التموين.

9 - يحدد اسم البدال المراد صرف التموين من منفذه.

10 - الضغط على «التالي».

11 - بعد ذلك تظهر رسالة إلكترونية بأنه «تم إرسال طلبك بنجاح».