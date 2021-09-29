التعليم تصدر تعليمات بشأن إجراءات مواجهة كورونا قبل بدء الدراسة

أصدر الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، كتابًا دوريًا بشأن التدابير والإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، مع اقتراب بدء العام الدراسي الجديد 2021/ 2022.

ويأتي ذلك في ضوء الإجراءات والتدابير الاحترازية التي تبذلها الدولة، استعدادًا لعام دراسي جديد آمن للطلاب، والمعلمين، وكافة العاملين بالتربية والتعليم على مستوى محافظات الجمهورية.

تطعيم المعلمين والعاملين بالتعليم وطلاب الثانوية

وشدد الكتاب الدوري، على ضرورة اتخاذ الإجراءات والتدابير الاحترازية لمواجهة كورونا، والتأكيد على حصول المعلمين والعاملين بالتعليم، وطلاب المرحلة الثانوية على التطعيمات اللازمة للوقاية من الفيروس، فضلاً على المحافظة على التباعد الاجتماعي بين الطلاب داخل الفصول.

وينص الكتاب الدوري على أنه في ضوء الخطة الوقائية للعام الدراسي الجديد 2021/ 2022، والتي أقرتها وزارة الصحة والسكان، قطاع الطب الوقائي، يتعين على كافة المديريات والإدارات التعليمية والمدارس تحميل وطباعة الخطة الوقائية للعام الدراسي الجديد، والتي تم تحميلها على الموقع الإلكتروني للوزارة، وتعميمها وتوزيعها على الإدارات والمدارس.

توعية بالإجراءات الاحترازية والتنسيق مع الصحة

كما ينص الكتاب الدوري على تشكيل لجنة على مستوى المديرية والإدارة والمدرسة، بالتنسيق مع إدارات التربية البيئية والسكانية؛ لنشر الوعى بالإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، والتنسيق مع مديرية الصحة لاتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة.

ويؤكد الكتاب الدوري على الالتزام بما جاء بالكتاب الدوري رقم (18) بتاريخ 17/ 8/ 2021، والكتاب الدوري رقم (27) بتاريخ 22/ 9/ 2021؛ بشأن متابعة تلقي اللقاح ضد فيروس كورونا للعاملين بالتربية والتعليم.