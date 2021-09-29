التعليم تخاطب الصحة لتحديد إجراءات مواجهة الموجة الرابعة لكورونا قبل بدء الدراسة

خاطبت وزارة التربية والتعليم، وزارة الصحة والسكان بشكل رسمي، لتحديد الإجراءات المطلوب اتباعها في جميع المدارس قبل انطلاق العام الدراسي الجديد في التاسع من شهر أكتوبر المقبل، بالتزامن مع بدء الموجة الرابعة من فيروس كورونا المستجد.

وقال مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم، لـ«الوطن»، إن وزارة الصحة سوف تخاطب التربية والتعليم، بشأن المطلوب اتباعه من إجراءات ووسائل حماية للطلاب والمعلمين في جميع الصفوف للوقاية من وباء كورونا، وتحدد شكل وطريقة تسكين الطلاب في الصفوف.

مصدر: الصحة ستحدد تنظيم العمل بالمدارس ومتى يكون الفتح والغلق لأي صف

ولفت المصدر إلى أن الإجراءات التي سوف تحددها وزارة الصحة سوف يتم تطبيقها بحذافيرها في المدارس، خاصة وأن الموجة الرابعة من جائحة كورونا لها طبيعة خاصة وإجراءات تختلف نسبيًا عن الموجات الثلاث الماضية للوباء، وهو ما يتطلب التعامل بشكل علمي مدروس مع العام الدراسي الجديد.

وأضاف المصدر، أنه فور إبلاغ وزارة الصحة لوزارة التربية والتعليم بالإجراءات المطلوب اتباعها، ومتى يكون الفتح والغلق للفصل أو المدرسة وغيرها من خطوات طبية، سوف يتم عقد لقاء عبر الفيديو كونفرانس بين قيادات وزارة التعليم والمسؤولين عن العملية التعليمية في المحافظات المختلفة.

9 أكتوبر بدء العام الدراسي الجديد2021

ترصد «الوطن» خلال السطور التالية مواعيد الدراسة والامتحانات طبقاً للخريطة الزمنية للعام الجديد وهي:-

- يبدأ العام الدراسي يوم 9 أكتوبر وينتهي يوم الخميس 16 يونيو ويستمر لمدة 34 أسبوعا.

- ستكون مدة أيام الدراسة الفعلية بعد حذف أيام الإجازات الرسمية 93 يوما للفصل الدراسي الأول و97 يوما للفصل الدراسي الثاني.

- تكون أيام الدراسة الفعلية 190 يوما بما يعادل 32 أسبوعا.

- فترة امتحانات الفصلين الدراسيين الأول والثاني ضمن أيام الدراسة الفعلية وتحتسب ضمن نسبة الحضور.

5 فبراير بدء إجازة نصف العام الدراسي 2021

- تبدأ إجازة نصف العام من السبت 5 فبراير 2022 حتى الخميس 17 فبراير لمدة أسبوعين.

-يبدأ الفصل الدراسي الثاني يوم السبت 19 فبراير وحتى الخميس 9 يونيو.

- تعقد امتحانات نهاية العام لصفوف النقل والشهادة الإعدادية يوم السبت 7 مايو.