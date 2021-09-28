«التعليم» تكشف تفاصيل جديدة بشأن الاستعداد للعام الدراسي الجديد 2021

شددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، على جميع المديريات والإدارات التعليمية والمدارس، بضرورة إنهاء كافة إجراءات التنسيق الإلكترونى لطلاب الشهادة الإعدادية للالتحاق بالصف الأول الثانوى «العام والفنى» في موعد أقصاه الأحد الموافق 3 أكتوبر المقبل.

«التعليم» تشدد على تحديث بيانات أعضاء هيئة التدريس بالمدارس

وأضافت الوزارة في مستند رسمي، حصلت «الوطن» على نسخة منه، أنه جرى التنبيه على ضرورة الانتهاء من تحديث بيانات الطلاب على قاعدة البيانات المركزية وفقاً للعام الدراسى الجديد 2021-2022 وطباعة واعتماد قوائم الفصول من خلال التطبيق الإلكترونى الخاص بها، بالإضافة إلى ضرورة تحديث بيانات أعضاء هيئة التدريس بالمدارس والانتهاء من توزيع خطة الدراسة لهم.

وفي سياق متصل، كشفت مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني، في محافظة الجيزة، أنه يجرى تشكيل لجان لمتابعة استعدادات المدارس للعام الدراسي الجديد 2021-2022 ومدى التزامها بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية المشددة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، والالتزام بالكثافات المحددة لكل مدرسة، ومدى متابعة كافة التعليمات الذي أعلنتها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في الكتاب الدوري رقم 24.

«تعليم الجيزة»: سرعة تحصيل الرسوم الدراسية

وأضافت المديرية في مستند رسمي حصلت «الوطن» على نسخة منه، أنه جرى التأكيد على جميع المدارس بضرورة تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية ضد كورونا وتنفيذ تعليمات مجلس الوزراء بحصول كافة العاملين على لقاح كورونا، والانتهاء من صيانة المدارس.

وشددت المديرية على جميع المدارس بضرورة إعداد الجداول وتوزيع المهام وتسليم الكتب، وعدم تلقي أي تبرعات من أولياء الأمور والطلاب تحت أي مسمى، وضرورة غلق الأبواب وعدم دخول أي فرد إلى المؤسسة التعليمية إلا بعد فحص هويته، والتأكيد على سرعة تحصيل الرسوم الدراسية والالتزام بالزي المدرسي الموحد دون الإجبار على ذلك.