التعليم تكشف حقيقة تأجيل الدراسة 2021

كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن حقيقة تأجيل الدراسة، بسبب زيادة أعداد إصابات كورونا، وبداية ذروة الموجة الرابعة، مؤكدة أنّ العام الدراسي الجديد 2021 في موعده ولا نية مطلقا لتأجيل الدراسة، كما أكدت أنّ نظام الحضور في المدارس سيكون نظاميا بحضور الطلاب يوميا للمدارس، وتفعيل الغياب والحضور للطلاب والمعلمين بالسجلات المحددة لذلك.

حقيقة تأجيل الدراسة

وذكرت وزارة التربية والتعليم، أنّ خبر تأجيل الدراسة ليس له أي أساس من الصحة، وأنّ الوزارة تنهي استعداداتها للعام الدراسي الجديد، الذي ينطلق السبت 9 أكتوبر، أي بعد 10 أيام من الآن، طبقا للخريطة الزمنية المعلنة مسبقا للدراسة، والمعتمدة من قبل الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم الفني، مؤكدة أنّ الدراسة ستكون طوال أيام الأسبوع في المدارس، وسيكون هناك أعمال سنة.

15 قرارا استعدادا للعام الدراسي الجديد 2021/2022

وترصد السطور التالية، استعدادات وزارة التربية والتعليم للعام الدراسي الجديد 2021، كما يلي:

- اتخاذ الإجراءات والتدابير الاحترازية ضد فيروس كورونا.

- إلزام الطلاب والمعلمين بارتداء الكمامة الطبية.

- تطعيم العاملين بمؤسسات التعليم (المديريات تعليمية - الإدارات التعليمية- المدارس) بلقاح كورونا.

- تطعيم طلاب المرحلة الثانوية بالتطعيمات اللازمة للوقاية من خطر الفيروس.

- منع دخول المعلمين والإداريين والعمال الذين رفضوا التسجيل عبر موقع وزارة الصحة، والحصول على لقاح كورونا بالمدارس.

غرف عزل ومواد تطهير وكاشف حراري في المدارس

- تخصيص غرفة عزل بكل منشأة تعليمية «ديوان إدارة – مدرسة».

- توفير رشاش تعقيم وكاشف حراري بكل إدارة تعليمية ومدرسة.

- توفير مواد تطهير وتعقيم بكل منشأة تعليمية «ديوان إدارة – مدرسة».

- الالتزام بالخريطة الزمنية للمناهج الدراسية.

- تنظيم عملية دخول التلاميذ صباحا وخروجهم بعد انتهاء اليوم الدراسي.

- تنفيذ المحاضرة الأولى بجميع مدارس الجمهورية عن انتصارات أكتوبر 1973 وفضل الشهادة ودور أبطال القوات المسلحة.

- التأكد من وجود اغطية لغرف الصرف الصحي (بالوعات المجاري) بالمدارس.

- خلو المدرسة من التوصيلات الكهربائية العشوائية خاصة الموصلة بأجهزة تبريد المياه.

- منع تركيب مراوح بأسقف الفصول واستبدالها بمراوح جانبية.

- تركيب قضبان حديدية على الشبابيك وأسوار والطرقات في الأدوار العليا.