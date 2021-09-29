ضبط 167 قطعة سلاح ناري وتنفيذ 86 ألف حكم خلال 24 ساعة

شنت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، حملة أمنية مكبرة أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:-

في مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء: ضبط (167 قطعة سلاح ناري بحوزة 141 متهما).. أبرزهم على النحو التالي:

(19) بندقية آلية.

(23) بندقية خرطوش.

(8) طبنجة .

(117) فردا محليا.

(556) طلقة مختلفة الأعيرة.

(20) خزينة متنوعة.

(217) قطعة سلاح أبيض.

فى مجال تنفيذ الأحكام، تنفيذ 86618 حكما قضائيا متنوعا بإجمالي 5879 محكوما عليه، وذلك على النحو التالي:

(367) حكم جناية.

(26363) حكم حبس جزئى.

(4936) حكم حبس مستأنف.

(42757) حكم غرامة.

(12195) مخالفة.

في مجال ضبط التشكيلات العصابية: ضبط (3) تشكيلات عصابية، ضموا (10) متهمين، ارتكبوا (21) حادثا متنوعا.

في مجال ضبط المتهمين الهاربين: ضبط (56) متهما.

في مجال ضبط القائمين بأعمال البلطجة: ضبط (25) متهما.

في مجال ضبط الدراجات النارية المخالفة: ضبط (352) دراجة نارية مخالفة.

في مجال ضبط المخالفات المرورية: ضبط (24700) مخالفة مرورية متنوعة.

في مجال فحص السائقين: فحص (57) من سائقي السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، وتبين إيجابية (9) منهم.

يأتي ذلك في إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية.