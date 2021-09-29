الصين تقتل 3 قطط بعد إصابتها بكورونا لعدم وجود لقاح للحيوانات

قتلت سلطات مدينة هاربين الواقعة شمالي الصين ثلاث قطط منزلية بعد ثبوت إصابتها بفيروس كورونا المستجد، حسبما ذكرت تقارير إعلامية محلية.

وأكدت السلطات إن الإجراء اتخذ بسبب عدم وجود عقار متاح للحيوانات المصابة بالمرض، ما يعرض مالكة القطط والسكان للخطر، بحسب صحيفة «بيجين نيوز» الإلكترونية.

نتائج التحاليل إيجابية

وقد ثبت إصابة مالكة القطط بالفيروس في 21 سبتمبر، وخضعت للعزل بعد ترك الطعام والماء للقطط الثلاث، وفقا لوكالة أسوشيتد برس.

وقام عامل محلي بإجراء اختبارات للقطط وجاءت النتائج إيجابية مرتين.

وتم قتل القطط الثلاث مساء الثلاثاء، بالرغم من مناشدات مالكة القطط عبر الإنترنت، التي ذكرت الصحيفة أن اسمها «ميس ليو».

ويحظى امتلاك الحيوانات الأليفة بشعبية كبيرة في الصين، وجذب تقرير الصحيفة عن القضية أكثر من 52 ألف تعليق.

تسجيل 25 إصابة جديدة بالفيروس

فيما أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم الأربعاء، أن البر الرئيسي سجل 25 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

يشار إلى أن وزارة الصحة الصينية أعلنت أنها استخدمت 2مليار و200 مليون و202 ألف عبوة لقاح مضاد لكورونا في تطعيم سكانها.

وأضافت «حتى 26 سبتمبر، أبلغت 31 منطقة في الصين عن استخدام ملياري و200 مليون و202 ألف لقاح ضد كورونا»

وفى وقت سابق صرحت السلطات الصينية، بأن عدد الأشخاص الذين تم تطعيمهم في الصين بجرعة واحدة على الأقل ضد كورونا حتى 18 سبتمبر بلغ 1.1 مليار، منهم 1.02 مليار شخص تم تطعيمهم بالكامل.

وذكرت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، أن خطر نقل الحيوانات لمتلازمة «الالتهاب التنفسي الحاد الوخيم»، وهو الفيروس المسبب لكورونا، إلى البشر «يعتبر منخفضا» رغم أنه من المعروف انتقاله من البشر إلى الحيوانات في بعض الحالات، خاصة عندما يكون هناك اتصال وثيق.