الصين تسجل 31 حالة إصابة جديدة محلية العدوى بـ «كورونا»

سجلت السلطات الصحية في الصين، اليوم، 31 حالة إصابة جديدة محلية العدوى بفيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، جميعها في مقاطعة فوجيان الواقعة في جنوبي شرق البلاد، فيما لم يتم الإبلاغ عن أي حالات جديدة مشتبه بإصابتها أو حالات وفاة جديدة متعلقة بالمرض.

لجنة صينية: تسجيل 15 حالة جديدة وافدة من الخارج

وقالت «لجنة الصحة الوطنية» الصينية في تقرير يومي، إنه تم تسجيل 15 حالة جديدة وافدة من الخارج، منها 9 حالات في يوننان، و3 حالات في قوانجدونج وحالتان في شنجهاي وحالة واحدة في لياونينج.

وفي الهند، سحلت السلطات الصحية، 35662 إصابة جديدة بالفيروس و 281 حالة وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية، لترتفع الحصيلة الإجمالية للإصابات إلى 33382897 حالة، ليصل إجمالي الوفيات إلى 444529 حالة، وفقا لما ذكرته صحيفة «تايمز أوف إنديا» الهندية.

وكانت السفارة البريطانية في الكويت، أعلنت أمس الجمعة، أنه اعتبارًا من الساعة 4 صباحًا 4 أكتوبر المقبل، سيدخل اعتماد شهادات التطعيم الكويتية وإلغاء الحجر على المسافرين حيز التنفيذ، وفقا لما ذكرته صحيفة «القبس» الكويتية.

وقالت السفارة البريطانية، في بيان، إنه فيما بقيت الكويت في القائمة الصفراء، إلا أن المسافرين المطعمين بالكامل بجرعتين من «فايزر» الأمريكي أو «استرازينيكا» البريطاني أو «موديرنا» الأمريكي أو جرعة واحدة من جونسون أند جونسون الأمريكي وقد مضى 14 يومًا على الأقل منذ إتمام التطعيم قبل السفر من برامج التطعيم المعتمدة حاليا، وتشمل المملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا وأستراليا وأنتيجوا وبربودا وبربادوس والبحرين وبروناي وكندا ودومينيكا وإسرائيل واليابان والكويت وماليزيا ونيوزيلندا وقطر والسعودية وسنغافورة وكوريا الجنوبية أو تايوان.

وأضافت السفارة البريطانية، أن الخلط بين لقاحين من لقاحات «استرازينيكا- فايزر - موديرنا» في هذه القائمة معترف بها أيضًا.