الأخطاء المرورية أثناء القيادة معرض لها الجميع، حيث ترصد كاميرات المراقبة على الطرق والكمائن مخالفات السيارات وتسجلها، ولكن هناك من يرفض هذه المخالفات ويريد معرفة خطوات التظلم من مخالفات المرور 2021.

وفي هذا الصدد تستعرض «الوطن» في السطور التالية وفي إطار ما تقدمه للقارئ من خدمات على مدار الساعة، خطوات التظلم من مخالفات المرور 2021 أون لاين الذي تقدمه وزارة الداخلية في إطار حرص الحكومة على ميكنة الخدمات الحكومية، وإتاحتها للمواطنين إلكترونيًا، لتقليل الازدحام في المؤسسات الحكومية.

خطوات التظلم من مخالفات المرور 2021

في البداية إذا وجدت عليك مخالفة، قم بزيارة صفحة النيابة العامة من خلال الضغط على هذا الرابط.

وبعدها انقر على أيقونة التظلمات.

ثم اختر نوع التظلم سواء على رخص المركبات أو رخص القيادة.

ادخل البيانات التي يريدها منك، أولها إدخال الرقم القومي في الخانة المخصصة، وانقر على تفاصيل المخالفة المرورية.

- بعدها سوف تظهر لك جميع المخالفات المستحقة على المركبة محل الاستعلام، وتفصيلاتها، قيمة الحد الأدنى والأقصى للغرامة. ‏‎

- بعد الإطلاع على تفاصيل المخالفة اضغط على كلمة «تظلم» التي ستظهر لك.

- ثم سيظهر لك على الشاشة الشروط والأحكام الخاصة بالخدمة الإلكترونية المستخدمة عندها اضغط على كلمة «موافق».

- ستظهر البيانات الأساسية لرخصة السيارة الخاصة بك، ثم قم بتحرير بياناتك الشخصية في الخانات المخصصة لذلك، واضغط على إرسال الطلب. ‏

بيانات إيصال التظلم هو ما سيظهر لك على الشاشة، ورقم الطلب الخاص به، احفظ الرقم لاستخدامه فيما بعد لمعرفة حالة الطلب سواء بالقبول أو بالرفض.

نص قانون المخالفات المرورية

يذكر أن قانون المرور، ينص على جواز التصالح في المخالفات المرورية بدفع نصف قيمة المخالفة، وفي المقابل توجد حالات لا يجوز التصالح نهائيًا.