ضبط 12 طن مواد غذائية فاسدة في مخزن بالدقهلية

تحفظت إدارة مراقبة الأغذية بمديرية الشئون الصحية بمحافظة الدقهلية بالتعاون مباحث التموين وشرطة المسطحات المائية على 12 طن من المواد الغذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي «أيس كريم، أرز، جبنة» بأحد مخازن المواد الغذائية، وتحرر 12 محضرا ضد صاحب المخزن بالمخالفات الموجودة وجرى إحالة المحاضر للجهات المعنية.

ضبط كميات من المواد الغذائية

وخرجت حملات مكثفة لضبط الأسواق وردع المخالفين، أسفرت إحداها عن ضبط 9 أطنان و550 كليو جرام، من المواد الغذائية، بالإضافة إلى 1548 لتر خل بأحد المخازن غير المرخصة وغير مستوفية الإشتراطات الصحية وذلك للاشتباه في عدم صلاحيتها للاستهلاك الادمي وتم تحرير 12 محضر بالمخالفات والمضبوطات.

أنواع المضبوطات في المخزن

وقال الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، إنه تم ضبط ألوان صناعية غير مصرح بها و805 كيلو أيس كريم و50 كيلو بسكويت للاشتباه في عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، و220 شيكارة أرز زنة الشيكارة 25 كيلو بإجمالي وزن 5.5 طن بالإضافة إلى 40 شيكارة أرز أخرى زنة الشيكارة 25 كيلو بإجمالي وزن واحد طن، وشكاير أرز نوعية أخرى بعدد 280 شيكارة بإجمالي وزن 2800 كيلو.

وأضاف مكي، في بيان صحفي، اليوم، أن الحملة ضبطت جبن فيتا نباتي الدهن بعدد 500 عبوة زنة العبوة 500 جرام بإجمالي وزن 250 كيلو و61 كرتونة خل قصب كل كرتونة 12 زجاجة بإجمالي 723 لتر وخل طبيعي بعدد 68 كرتونة بإجمالي 816 لترا، وتم سحب عدد 18 عينة للفحص بالمعامل المركزية، وتحررت عن ذلك المحاضر اللازمة لاتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف.