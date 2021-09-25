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محمود مسلم

ضبط مخزن مواد غذائية يحتوي على 82 ألف عبوة مجهولة المصدر بالإسكندرية

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الوطن
01:33 م | السبت 25 سبتمبر 2021
جانب من المضبوطات

جانب من المضبوطات

 تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، من ضبط المدير المسؤول عن مخزن للمواد الغذائية - بدون ترخيص- بدائرة قسم أول المنتزه، لقيامه بمزاولة نشاط غير مشروع والإتجار بالسلع الغذائية مجهولة المصدر.

يأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما الجرائم التموينية والغش التجاري.

وقد جرى ضبط 82656 عبوة من حلوى الأطفال غير مطابقة للمواصفات القياسية، ومجهولة المصدر وبدون فواتير أو مستندات.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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